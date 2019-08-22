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Турция передала Украине 2 тысячи единиц оружия

Новости » Промышленность    22.08.2019 - 17:31
Турция передала Украине 2 тысячи единиц оружия
Фото: оружие, которое производит МКЕК (www.aa.com.tr)

Планируют отправить еще столько же

Турецкий оружейный завод при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) отправил в Украину две тысячи огнестрельного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Директор MKEK Али Гумюш рассказал, что в 2019 году завод экспортировал в Украину 2 тысячи единиц огнестрельных пистолетов-пулеметов MP-5.

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину 2000 единиц. Можно сказать - за короткий срок как для заграничных поставок. 2000 единиц еще отправим", - сказал Гюмюш.

Он добавил, что завод с начала года произвел 45 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе 33 000 винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

Напомним, ранее Украина совместно с Турцией запустила производство ударного беспилотника, который способен наносить удары тяжелым ракетам.

Также отметим, в августе Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества, целью которого является дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами.

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