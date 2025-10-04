ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ЦНС сообщает о массовом привлечении педагогов из России для работы на оккупированных территориях

ВОТ Украины, Суббота 04 октября 2025 05:31
UA EN RU
ЦНС сообщает о массовом привлечении педагогов из России для работы на оккупированных территориях Иллюстративное фото: ЦНС сообщает о массовом привлечении педагогов из России для работы на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Оккупационные власти завозят в населенные пункты ВОТ новые партии "учителей" из российских регионов по контрактам и выплатам — чтобы пополнить штат школ и заменить местных педагогов, отказавшихся сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления (ЦНС) в сети Telegram.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированные территории прибывают педагоги из глубинки России, часто вместе с семьями. Их размещают в жилье, освобождённое у выехавших жителей, что меняет демографическую структуру населённых пунктов.

Цели и последствия

Оккупационные администрации, как сообщает ЦНС, планируют через новых педагогов внедрять пророссийскую повестку в учебных программах и снижать влияние украинской идентичности среди школьников. Местные учителя, отказавшиеся сотрудничать, теряют рабочие места или уходят из системы.

Центр национального сопротивления фиксирует такие факты и просит граждан сообщать о сотрудничестве с оккупантами через официальные каналы, чтобы документировать правонарушения и собирать доказательства.

Напоминаем, что Россия выработала новую тактику для обеспечения водой временно оккупированных районов Донецкой области — рассчитывать на осенне-зимние дожди как основной источник водоснабжения.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационные силы пытаются компенсировать нехватку кадров, привозя боевиков из России. Для восполнения дефицита они запустили программу под названием «запорожские герои», однако её наполняют людьми, не имеющими никакого отношения к региону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оккупированные территории Война в Украине Учитель
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным