"Витрина "русского мира": РФ распространяет фейки о восстановлении разрушенного Мариуполя
Российская пропаганда запустила дезинформационную кампанию о "восстановлении и процветании" оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Пропагандистские ресурсы РФ распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок".
Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года. Там скрывались сотни гражданских людей, многие из которых погибли.
Сейчас российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра", причем привлекая к этой информкампании отдельных иностранных журналистов, которые с начала полномасштабного вторжения сотрудничают с российскими властями на оккупированных украинских территориях.
"Цель этой кампании - создать иллюзию, в частности на Западе, якобы под властью РФ оккупированные украинские территории активно развиваются. Отстроив Мариупольский театр и отдельные дома, ru-пропаганда пытается создать из этих локаций витрину "русского мира", - утверждают в Центре.
На самом деле большинство захваченных россиянами городов Донбасса остаются в руинах и почти обезлюдели, а местные жители не имеют доступа к базовым услугам и живут под постоянным террором оккупантов.
"В самом Мариуполе, несмотря на все утверждения пропаганды, жители массово жалуются на потерю жилья и невозможность получить компенсацию за разрушенные квартиры", - констатируют аналитики Центра.
Условия жизни на ВОТ
Как ранее писало РБК-Украина, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления, при этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.
На фоне этого Москва объявила о запуске масштабной программы так называемого "возвращения жителей" на оккупированные территории Украины, однако на самом деле цель Кремля заключается в формализации контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями через новую миграционную концепцию, предусматривающую создание условий для переселения и закрепления населения по российским правилам.
Вместе с этим на временно оккупированные территории Украины продолжают массово завозить преподавателей из разных регионов России. Эти "учителя" направляются по контрактам с обещанием повышенных выплат, чтобы заменить местных педагогов, которые отказались работать под контролем оккупационных администраций.