В Турции произошло землетрясение вблизи популярного туристического курорта
На юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (Twitter).
Отмечается, что землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла в 20.33 по местному времени (19.33 по Киеву. - ред.).
Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 16, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2023-12-16
Saat:20:33:43 TSİ
Enlem:36.49056 N
Boylam:28.86778 E
Derinlik:29.62 km
Detay:https://t.co/coH9TMpfZN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Мощные землетрясения в Турции
В феврале этого года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Эпицентр толчков находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, было разрушено и повреждено 230 тысяч зданий.
Кроме этого, в июле этого года в провинции Адана на юге Турции произошли сразу два землетрясения подряд.
А в августе этого года в районе Эшилюрт турецкого города Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате толчков пострадали более 20 человек.
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