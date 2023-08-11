В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3: десятки пострадавших

На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла. Эпицентром стал район Ешилюрт города Малатья. Более 20 человек пострадали в результате толчков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение произошло вечером в четверг на глубине 7 километров.

Тряска ощущалась в Малатье, а также в Кахраманмараше, Адыямане, Шанлыурфе и Газиантепе. Отмечается, что многие горожане вышли на улицы из-за толчка.

Как рассказал министр внутренних дел Али Ерликай, при землетрясении 22 человека получили легкие ранения.

"На данный момент у нас нет человеческих жертв. 22 наших граждан получили легкие ранения из-за страха, паники и прыжков с высоты", - сообщил он.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/eFRiQhAGD7 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Кроме того, как минимум одно пустующее здание было разрушено, и еще 2 были сильно повреждены.

Как уточнил позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, получили травмы 23 человека: 22 в Малатье и 1 в Адыямане.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Землетрясения в Турции

Несколько недель назад в Турции произошли сразу два землетрясения. Первое случилось 25 августа магнитудой 5,5 в провинции Адана, а второе - магнитудой 4,4 через несколько часов в том же районе.

Отметим, что землетрясение в Адане произошло менее чем через полгода после двух разрушительных землетрясений, которые затронули обширные районы юго-восточного региона Турции и унесли жизни почти 50 тысяч человек.

Напомним, что в феврале 2023 года возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, в которых разрушились или оказались поврежденными 230 тысяч зданий.

Добавим также, что в июне в Турции также произошли два землетрясения.