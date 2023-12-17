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У Туреччині стався землетрус біля популярного туристичного курорту

Туреччина, Неділя 17 грудня 2023 06:10
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У Туреччині стався землетрус біля популярного туристичного курорту Фото: популярний курорт у Туреччині сколихнув землетрус (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На південному заході Туреччини у Середземному морі неподалік від відомого курорту і місця туристичного паломництва Фетхіє стався землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління із запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій (AFAD) у соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера стався у Середземному морі на відстані 21,99 км від Фетхіє біля міста Мугла о 20.33 за місцевим часом (19.33 за Києвом. - ред.).

Епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 29,62 км.

Потужні землетруси в Туреччині

У лютому цього року біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Епіцентр поштовхів розташовувався за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Від землетрусу постраждали 11 провінцій Туреччини, було зруйновано і пошкоджено 230 тисяч будівель.

Крім цього, у липні цього року в провінції Адана на півдні Туреччини сталися одразу два землетруси поспіль.

А у серпні цього року в районі Ешілюрт турецького міста Малатья стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Внаслідок поштовхів постраждали більше 20 людей.

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