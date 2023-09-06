США сегодня проведут испытания баллистической ракеты Minuteman III, - Пентагон

Соединенные Штаты намерены провести очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в ночь с 5 на 6 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

Сообщается, что командование глобальных ударов ВВС США проведет испытательный пуск ракеты, не оснащенной боезарядом, с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

По его словам, Целью пуска является демонстрация боеготовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Испытание было внесено в календарь пусков еще несколько лет назад и носит штатный характер.

Ракета Minuteman III состоит на вооружении армии США с 1970 года. Вес ракеты - ориентировочно 36 тонн, дальность полета – более 9,5 тысячи километров. Ракета способна развивать скорость свыше 24 тысяч километров в час.

Испытания ракеты Minuteman III

За более чем 50-летнюю историю ракеты США проводили испытания Minuteman III более 300 раз. Последний раз испытания межконтинентальной ракеты проводились 19 апреля 2023 года с базы Ванденберг.

Сообщается, что Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой. Испытания были призваны продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века.