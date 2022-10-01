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Турция не признает аннексию Россией украинских территорий

Фото: Турция не будет признавать аннексии территорий Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция не будет признавать аннексию Россией временно оккупированных украинских территорий. Власти поддерживают суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

В МИД напомнили, что Турция не признала незаконный "референдум" и аннексию Крыма в 2014 году, а также подчеркивала свою поддержку Украины.

"В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - говорится в заявлении.

Турция отметила, что не может принять решение России, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. При этом в МИД заявили, что поддерживают мирные переговоры для завершения войны в Украине.

Напомним, вчера Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

США, Великобритания и Канада уже отреагировали на незаконное решение России и ввели дополнительные санкции.

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