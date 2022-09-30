Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной

В пятницу, 30 сентября, Великобритания расширила список санкций против РФ и добавила в него еще российских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

Британия ввела санкции против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Эльвира Набиуллина является привлеченным лицом. Поскольку Набиуллина извлекает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительстве России как глава Центрального банка Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В апреле 2022 года Австралия и Канада ввели персональные санкции против Набиуллиной.