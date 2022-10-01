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Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

Фото: Туреччина не визнаватиме анексії територій України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина не визнаватиме анексію Росією тимчасово окупованих українських територій. Влада підтримує суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

У МЗС нагадали, що Туреччина не визнала незаконний "референдум" та анексію Криму у 2014 році, а також наголошувала на своїй підтримці України.

"Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - йдеться у заяві.

Туреччина зазначила, що не може прийняти рішення Росії, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права. При цьому в МЗС заявили, що підтримують мирні переговори для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, вчора Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

США, Великобританія та Канада вже відреагували на незаконне рішення Росії та ввели додаткові санкції.

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