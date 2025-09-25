Турция и США заключили межгосударственное ядерное соглашение: что известно

Турция и США 25 сентября подписали меморандум о сотрудничестве между странами в области ядерной энергетики.

Как передает РБК-Украина , об этом написал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

По словам министра, документ был подписан в Белом доме после встречи там президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"После встречи мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики в присутствии лидеров вместе с государственным секретарем США Марко Рубио. Я надеюсь, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период", - написал Байрактар.