Турция и США заключили межгосударственное ядерное соглашение: что известно

Турция, Четверг 25 сентября 2025 23:04
Турция и США заключили межгосударственное ядерное соглашение: что известно Фото: министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар и государственный секретарь США Марко Рубио (x.com)
Автор: Антон Корж

Турция и США 25 сентября подписали меморандум о сотрудничестве между странами в области ядерной энергетики.

Как передает РБК-Украина, об этом написал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

По словам министра, документ был подписан в Белом доме после встречи там президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"После встречи мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики в присутствии лидеров вместе с государственным секретарем США Марко Рубио. Я надеюсь, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период", - написал Байрактар.

Фото: Алпарслан Байрактар / X (Twitter)

Отметим, президент Трамп во время встречи в Белом доме заявил, что Эрдоган пользуется уважением со стороны Киева и Москвы и способен приблизить мир в Украине. Но это произойдет только при условии, если Турция прекратит покупать российские энергоресурсы.

Трамп еще 19 сентября анонсировал встречу с Эрдоганом. По его словам, лидеры должны были обсудить торговлю между странами и "крупные сделки" по самолетам.

