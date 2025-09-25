ua en ru
Туреччина та США уклали міждержавну ядерну угоду: що відомо

Туреччина, Четвер 25 вересня 2025 23:04
Туреччина та США уклали міждержавну ядерну угоду: що відомо Фото: міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар та державний секретар США Марко Рубіо (x.com)
Автор: Антон Корж

Туреччина та США 25 вересня підписали меморандум про співпрацю між країнами в галузі ядерної енергетики.

Як передає РБК-Україна, про це написав міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.

За словами міністра, документ було підписано у Білому домі після зустрічі там президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Після зустрічі ми підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики у присутності лідерів разом із державним секретарем США Марко Рубіо. Я сподіваюся, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період", - написав Байрактар.

Фото: Алпарслан Байрактар / X (Twitter)

Зазначимо, президент Трамп під час зустрічі в Білому домі заявив, що Ердоган користується повагою з боку Києва та Москви та здатен наблизити мир в Україні. Але це станеться тільки за умови, якщо Туреччина припинить купувати російські енергоресурси.

Трамп ще 19 вересня анонсував зустріч з Ердоганом. За його словами, лідери повинні були обговорити торгівлю між країнами та "великі угоди" щодо літаків.

