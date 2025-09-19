Трамп встретится с Эрдоганом в Белом доме: о чем будут говорить

Президент США Дональд Трамп 25 сентября примет в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Будут говорить о торговле между странами и "крупных сделках" по самолетам.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября", - написал Трамп. По словам президента США, они с Эрдоганом работают над многими торговыми и военными соглашениями, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупное соглашение по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, "как мы надеемся, завершатся положительно". "Президент Эрдоган и я всегда имели очень хорошие отношения. Я с нетерпением жду встречи с ним 25 числа!", - добавил глава Белого дома.