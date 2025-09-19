ua en ru
Трамп встретится с Эрдоганом в Белом доме: о чем будут говорить

Пятница 19 сентября 2025 22:22
Трамп встретится с Эрдоганом в Белом доме: о чем будут говорить Архивное фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп 25 сентября примет в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Будут говорить о торговле между странами и "крупных сделках" по самолетам.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября", - написал Трамп.

По словам президента США, они с Эрдоганом работают над многими торговыми и военными соглашениями, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупное соглашение по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, "как мы надеемся, завершатся положительно".

"Президент Эрдоган и я всегда имели очень хорошие отношения. Я с нетерпением жду встречи с ним 25 числа!", - добавил глава Белого дома.

Тарифы Трампа

Напомним, 1 апреля президент США Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт для более 180 стран мира. Ставки колебались от 10 до 50%.

Однако уже 9 апреля Трамп приостановил эти тарифы. США начали переговоры о введении дополнительных тарифов с более 75 странами, которые обратились с предложением о переговорах.

После нескольких отсрочек, с 1 августа тарифы для стран, с которыми США не подписали соглашения, вступили в силу.

