"Зеленский и Путин его уважают". Трамп назвал Эрдогану способ приблизить мир в Украине

США, Четверг 25 сентября 2025 19:42
UA EN RU
"Зеленский и Путин его уважают". Трамп назвал Эрдогану способ приблизить мир в Украине Фото: президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пользуется уважением со стороны Киева и Москвы. Эрдоган способен приблизить мир в Украине, если Турция прекратит покупать российские энергоресурсы.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Эрдоганом.

Трамп заявил, что Эрдогана уважают как президент Украины Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин. Эрдоган на фоне этого мог бы "иметь большое влияние, если захочет".

"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает быть нейтральным", - сказал президент США.

Трамп похвалил турецкого лидера за то, что тот занимает нейтральную позицию в противостоянии Украины и России. Но, добавил президент США, Эрдоган может сделать большой вклад в дело достижения мира в Украине.

"Ему (Эрдогану, - ред.) нравится быть нейтральным. Мне также нравится быть нейтральным. Но если бы он решил вмешаться, лучшее, что он мог бы сделать, это перестать покупать нефть и газ у России", - сказал Трамп.

Американский президент добавил, что Эрдоган "знает Путина, так же как и я знаю Путина". Это произошло на фоне многочисленных жалоб Трампа, что его "хорошие отношения" с Путиным не помогли прекратить войну.

Эрдоган-миротворец

Эрдоган с февраля 2022 года неоднократно заявлял, что Турция готова стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. В том числе речь идет о проведении вероятной встречи президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина - подобно тому, как делегации Киева и Москвы проводили встречи в Стамбуле.

В частности, в августе Эрдоган и Зеленский обсуждали подготовку вероятной встречи лидеров Украины и России. Однако уже в начале сентября Эрдоган сказал, что Путин и Зеленский не готовы к встрече. А 22 сентября в интервью американским СМИ Эрдоган признал, что война завершится еще не скоро.

Трамп и турецкий бензин

Отметим, министр энергетики США Кристофер Райт недавно заявлял, что в Вашингтоне требуют от Европейского Союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. В первую очередь речь идет о поставках из Турции и Индии: эти две страны покупают российскую нефть и производят из нее нефтепродукты.

Трамп до этого прямо связал введение новых санкций против России с отказом стран НАТО от российских нефти и газа. Турция, которая входит в НАТО, является одним из крупнейших покупателей российской нефти.

