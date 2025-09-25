"Зеленский и Путин его уважают". Трамп назвал Эрдогану способ приблизить мир в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пользуется уважением со стороны Киева и Москвы. Эрдоган способен приблизить мир в Украине, если Турция прекратит покупать российские энергоресурсы.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Эрдоганом.

Трамп заявил, что Эрдогана уважают как президент Украины Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин. Эрдоган на фоне этого мог бы "иметь большое влияние, если захочет".

"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает быть нейтральным", - сказал президент США.

Трамп похвалил турецкого лидера за то, что тот занимает нейтральную позицию в противостоянии Украины и России. Но, добавил президент США, Эрдоган может сделать большой вклад в дело достижения мира в Украине.

"Ему (Эрдогану, - ред.) нравится быть нейтральным. Мне также нравится быть нейтральным. Но если бы он решил вмешаться, лучшее, что он мог бы сделать, это перестать покупать нефть и газ у России", - сказал Трамп.

Американский президент добавил, что Эрдоган "знает Путина, так же как и я знаю Путина". Это произошло на фоне многочисленных жалоб Трампа, что его "хорошие отношения" с Путиным не помогли прекратить войну.