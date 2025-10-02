Турция не откажется от российского газа несмотря на призывы США

Турция продолжит закупать газ у России, несмотря на призывы со стороны США отказаться от импорта российских энергоносителей. Анкара заявляет, что диверсификация поставок остается ключевой частью энергетической стратегии, но при этом страна не намерена отказываться от действующих контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN TÜRK.

На фоне переговоров в США прозвучали предложения отказаться от российского газа. Однако министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подчеркнул, что подобные решения неприемлемы. По его словам, для страны приоритетом является бесперебойное снабжение: «Мы не можем говорить нашим гражданам: у нас закончился газ. Для безопасности поставок необходимо обеспечить доступ ко всем ресурсам без исключений».

Стратегия диверсификации

Анкара подчеркивает, что политика диверсификации реализуется еще с 1990-х годов. В последние годы Турция увеличила мощности СПГ-терминалов с 30 до 160 миллионов кубометров, что позволило расширить закупки сжиженного газа у США, Канады и Мексики. Вместе с тем российский газ остается важным элементом энергобаланса, особенно в зимний период.

Черноморские проекты и цены

К 2026 году страна планирует удвоить объем добычи черноморского газа, что позволит обеспечить миллионы домохозяйств собственным топливом. По данным Минэнерго, газ в США стоит около 103 долларов за тысячу кубометров, в Европе — свыше 400, что делает американское топливо более доступным. Тем не менее Турция продолжает использовать разные источники, чтобы удерживать цены на оптимальном уровне.

Перспективы

Анкара намерена сохранять баланс между поставками из России, Азербайджана и других стран, одновременно наращивая собственную добычу. Такой подход, по словам Байрактара, позволит снизить зависимость от одного поставщика и укрепить энергобезопасность.