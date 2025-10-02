Туреччина не відмовиться від російського газу попри заклики США

Туреччина продовжить закуповувати газ у Росії, попри заклики з боку США відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Анкара заявляє, що диверсифікація поставок залишається ключовою частиною енергетичної стратегії, але при цьому країна не має наміру відмовлятися від чинних контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN TÜRK.

На тлі переговорів у США прозвучали пропозиції відмовитися від російського газу. Однак міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар наголосив, що такі рішення неприйнятні. За його словами, для країни пріоритетом є безперебійне постачання: "Ми не можемо говорити нашим громадянам: у нас закінчився газ. Для безпеки поставок необхідно забезпечити доступ до всіх ресурсів без винятків".

Стратегія диверсифікації

Анкара підкреслює, що політика диверсифікації реалізується ще з 1990-х років. Останніми роками Туреччина збільшила потужності ЗПГ-терміналів з 30 до 160 мільйонів кубометрів, що дало змогу розширити закупівлі скрапленого газу у США, Канади та Мексики. Водночас російський газ залишається важливим елементом енергобалансу, особливо в зимовий період.

Чорноморські проєкти та ціни

До 2026 року країна планує подвоїти обсяг видобутку чорноморського газу, що дасть змогу забезпечити мільйони домогосподарств власним паливом. За даними Міненерго, газ у США коштує близько 103 доларів за тисячу кубометрів, у Європі - понад 400, що робить американське паливо доступнішим. Проте Туреччина продовжує використовувати різні джерела, щоб утримувати ціни на оптимальному рівні.

Перспективи

Анкара має намір зберігати баланс між поставками з Росії, Азербайджану та інших країн, одночасно нарощуючи власний видобуток. Такий підхід, за словами Байрактара, дасть змогу знизити залежність від одного постачальника і зміцнити енергобезпеку.