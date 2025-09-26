Турция заключила сделку века с Boeing: что известно о крупнейшем заказе Анкары

Турция заключила многомиллиардное соглашение с Boeing на поставку более 200 пассажирских самолетов, что может существенно укрепить авиационный флот страны.

25 сентября внимание всего мира было приковано к результатам встречи Трампа и Эрдогана - именно тогда и прозвучало заявление об амбициях Турции как авиационной державы и многомиллиардном контракте с Boeing.

Согласно сообщениям, соглашение предусматривает закупку как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов, в частности моделей Boeing 737 и 787 Dreamliner. Планируется, что большинство самолетов будет передано Turkish Airlines, хотя возможны и другие контракты с турецкими авиакомпаниями.

Известно, что первые 100 самолетов будут доставлены с 2028 года, а остальные - по условиям опционов, которые могут быть реализованы в будущем в зависимости от рыночных условий и потребностей флота.

Этот шаг является частью стратегии Турции по модернизации национального авиапарка и укрепления позиций на международном рынке авиационных перевозок. Соглашение также может повлиять на отношения Турции с другими производителями авиационной техники, в частности Airbus.

Зачем Турции эти самолеты