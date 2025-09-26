ua en ru
Турция заключила сделку века с Boeing: что известно о крупнейшем заказе Анкары

Пятница 26 сентября 2025 02:05
Турция заключила сделку века с Boeing: что известно о крупнейшем заказе Анкары Иллюстративное фото: самолеты (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Турция заключила многомиллиардное соглашение с Boeing на поставку более 200 пассажирских самолетов, что может существенно укрепить авиационный флот страны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

25 сентября внимание всего мира было приковано к результатам встречи Трампа и Эрдогана - именно тогда и прозвучало заявление об амбициях Турции как авиационной державы и многомиллиардном контракте с Boeing.

Согласно сообщениям, соглашение предусматривает закупку как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов, в частности моделей Boeing 737 и 787 Dreamliner. Планируется, что большинство самолетов будет передано Turkish Airlines, хотя возможны и другие контракты с турецкими авиакомпаниями.

Известно, что первые 100 самолетов будут доставлены с 2028 года, а остальные - по условиям опционов, которые могут быть реализованы в будущем в зависимости от рыночных условий и потребностей флота.

Этот шаг является частью стратегии Турции по модернизации национального авиапарка и укрепления позиций на международном рынке авиационных перевозок. Соглашение также может повлиять на отношения Турции с другими производителями авиационной техники, в частности Airbus.

Зачем Турции эти самолеты

  • Масштабное расширение флота. Турецкая авиакомпания уже имеет более 430 самолетов, но цель - увеличить парк до 800 единиц к 2033 году.

  • Поддержка туристического потенциала. Новые самолеты позволят обслуживать больше маршрутов и увеличить пассажиропоток - стратегически важно для страны, ориентированной на туризм.

  • Техническое и промышленное сотрудничество. Анкара хочет, чтобы контракт предусматривал частичное производство или техническое обслуживание самолетов на своей территории - своеобразный индустриальный компонент сделки.

Кроме этого Турция и США 25 сентября подписали меморандум о сотрудничестве между странами в области ядерной энергетики. Это произошло в Белом доме после встречи там президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Отметим также, что президент Трамп во время встречи в Белом доме заявил, что Эрдоган пользуется уважением со стороны Киева и Москвы и способен приблизить мир в Украине. Но это произойдет только при условии, если Турция прекратит покупать российские энергоресурсы.

