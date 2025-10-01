Турция станет посредником на переговорах о прекращении огня в Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын прибыл в Катар. Анкара присоединяется к переговорам о прекращении войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

По информации из источников в сфере безопасности, Калын проведет переговоры с соответствующими сторонами по плану по Газе, предложенному Трампом, в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, США и Египта.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе заявил, что Турция присоединится к переговорам по прекращению огня в Газе.

"Усилия Катара, Египта и Турции будут реализовываться коллективно и скоординировано для завершения войны. Нашей основной целью является завершение войны и прекращение голода в Газе", - подчеркнул Ансари.

Он напомнил, что переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются при посредничестве Катара, США и Египта, и подтвердил участие Турции в процессе.

Ансари также сообщил, что глава египетской разведки вчера встречался с делегацией ХАМАС, а Турция присоединится к заседанию.

План Трампа передан ХАМАСу

Комментируя объявленный президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющий план по завершению конфликта в Газе, Ансари заявил, что Анкара высоко ценит приверженность США завершению войны в Секторе Газа и добавил, что "нашей главной целью является завершение войны и прекращение голода в Газе".

Он сообщил, что Катар и Египет передали план Трампа по Газе.

"Пока рано ждать ответа, но мы верим, что движение продемонстрирует позитивный подход", - сказал он.

Ансари подчеркнул, что Катар с самого начала прилагал большие усилия для достижения прекращения огня в полосе Газа, доставки гуманитарной помощи и недопущения дальнейшей эскалации, и напомнил, что Арабская мирная инициатива до сих пор остаётся на повестке дня.

Он также положительно оценил инициативу создания Совета мира, объявленную Трампом, и выразил поддержку роли США как гаранта этого процесса.

"Катар сохраняет все свои юридические права в отношении израильского нападения. Наш приоритет - суверенитет страны и безопасность наших граждан. Премьер-министр Израиля Нетаньяху во время вчерашнего телефонного разговора извинился и заверил, что это не повторится", - сказал Ансари.

Представитель МИД Катара добавил, что усилия Турции для достижения прекращения огня в Газе продолжаются непрерывно.

"Наша цель - завершить войну, ежедневные убийства палестинцев и голод любой ценой и объявить о соглашении как можно скорее", - сказал он.