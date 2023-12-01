Турция стремится укрепить связь с Европейским союзом
Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что Анкара стремится укрепить отношения с Европейским союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мехмета Шимшека в Twitter.
Чиновник поприветствовал последний отчет Европейской комиссии о "состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией".
"Мы хотели бы снова крепко привязать Турцию к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что меры, предложенные Еврокомиссией, вдохновляют и указывают на положительные сдвиги.
В частности, речь идет о:
- возобновление диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией по экономике, энергетике и транспорту;
- возобновление заседаний Совета ассоциации и политического диалога высокого уровня на министерском уровне;
- оживление дискуссий по проекту переговоров о модернизации таможенного союза ЕС-Турция;
- приглашение Европейского инвестиционного банка возобновить деятельность во всех секторах Турции;
- ослабление визовых ограничений для турецких бизнесменов, студентов, граждан Турции с членами семей в ЕС.
Вступление Турции в ЕС
Отметим, Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.
Европарламент принял доклад, в котором говорится, что процесс присоединения Турции к блоку не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. После этого президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара "может развестись" с ЕС, если это необходимо.
Турецкий лидер впоследствии добавил, что не будет принимать какие-либо новые требования или условия по процессу вступления в Европейский Союз.
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