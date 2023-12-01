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Турция стремится укрепить связь с Европейским союзом

Турция, Пятница 01 декабря 2023 08:04
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Турция стремится укрепить связь с Европейским союзом Фото: Турция хочет усилить отношения с ЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что Анкара стремится укрепить отношения с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мехмета Шимшека в Twitter.

Чиновник поприветствовал последний отчет Европейской комиссии о "состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией".

"Мы хотели бы снова крепко привязать Турцию к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что меры, предложенные Еврокомиссией, вдохновляют и указывают на положительные сдвиги.

В частности, речь идет о:

  • возобновление диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией по экономике, энергетике и транспорту;
  • возобновление заседаний Совета ассоциации и политического диалога высокого уровня на министерском уровне;
  • оживление дискуссий по проекту переговоров о модернизации таможенного союза ЕС-Турция;
  • приглашение Европейского инвестиционного банка возобновить деятельность во всех секторах Турции;
  • ослабление визовых ограничений для турецких бизнесменов, студентов, граждан Турции с членами семей в ЕС.

Вступление Турции в ЕС

Отметим, Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

Европарламент принял доклад, в котором говорится, что процесс присоединения Турции к блоку не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. После этого президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара "может развестись" с ЕС, если это необходимо.

Турецкий лидер впоследствии добавил, что не будет принимать какие-либо новые требования или условия по процессу вступления в Европейский Союз.

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