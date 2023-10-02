Эрдоган заявил, что Турция больше ничего не ждет от ЕС

Турция не будет принимать каких-либо новых требований или условий для вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует "Анадолу" .

Он заявил, что Турция выполнила все обещания, которые она дала Европейскому Союзу, но блок не выполнил почти ни одно из своих обещаний.

"Даже несмотря на смену администраций, не изменилось несправедливое и предвзятое отношение Европейского Союза к нашей стране, которое несовместимо с принципом лояльности... Как у Турции, у нас нет никаких ожиданий от Европейского Союза, где нас заставляют ждать уже 60 лет", - сказал он. Эрдоган.

Президент Турции отметил, что если ЕС откажется от визового режима, который блок, по его словам, использует как завуалированную санкцию против Анкары, то он "исправит свои ошибки".

"Если нет, то они полностью потеряют право иметь от нас какие-либо ожидания в политическом, социальном, экономическом и военном плане. Если они намерены прекратить процесс обретения полноправного членства, который сейчас превратился в пустые разговоры, это тоже их личное дело", - сказал он.

Эрдоган также добавил, что все реформы, осуществленные за последние 21 год в сфере прав и свобод были проведены не потому, что кто-то этого хотел, а потому, что "нация заслуживает лучшего и современного".

Он также заявил, что Турция больше не может терпеть новые навязывания и новые условия для вступления его страны в ЕС.

Вступление Турции в ЕС

Отметим, Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

Недавно Европарламент принял доклад, в котором говорится, что процесс присоединения Турции к блоку не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. После этого Эрдоган заявил, что Анкара "может развестись" с ЕС, если это необходимо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.