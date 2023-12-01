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Туреччина прагне зміцнити зв'язок із Європейським Союзом

Туреччина, П'ятниця 01 грудня 2023 08:04
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Туреччина прагне зміцнити зв'язок із Європейським Союзом Фото: Туреччина хоче посилити відносини з ЄС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр казначейства та фінансів Туреччини Мехмет Шімшек заявив, що Анкара прагне зміцнити відносини з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мехмета Шімшека в Twitter.

Урядовець привітав останній звіт Європейської комісії про "стан політичних, економічних і торгових відносин між ЄС і Туреччиною".

"Ми хотіли б знову міцно прив’язати Туреччину до Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що заходи, запропоновані Єврокомісією надихають і вказують на позитивні зрушення.

Зокрема, йдеться про:

  • відновлення діалогів високого рівня між ЄС і Туреччиною з питань економіки, енергетики та транспорту;
  • відновлення засідань Ради асоціації та політичного діалогу високого рівня на міністерському рівні;
  • пожвавлення дискусій щодо проекту переговорів про модернізацію митного союзу ЄС-Туреччина;
  • запрошення Європейського інвестиційного банку відновити діяльність у всіх секторах Туреччини;
  • послаблення візових обмежень для турецьких бізнесменів, студентів, громадян Туреччини з членами сімей в ЄС.

Вступ Туреччини в ЄС

Зазначимо, Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Брюсселя щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Європарламент ухвалив доповідь, в якій йдеться про те, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Після цього президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара "може розлучитися" з ЄС, якщо це необхідно.

Турецький лідер згодом додав, що не прийматиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу до Європейського Союзу.

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