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Эрдоган предположил, что Турция "может расстаться" с ЕС

Анкара, Суббота 16 сентября 2023 17:11
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Эрдоган предположил, что Турция "может расстаться" с ЕС Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "может расстаться" с Европейским Союзом, если это необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган отреагировал на доклад Европейского парламента по Турции.

"Европейский Союз делает шаги, чтобы дистанцироваться от Турции. Мы оцениваем ситуацию с учетом этих событий. После этих оценок мы можем пойти по разным путям из ЕС, если потребуется", - сказал он.

Доклад ЕС

Стоит отметить, что Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя по нарушениям прав человека и уважения верховенства права.

На этой неделе Европарламент принял доклад, в котором говорится, что процесс присоединения Турции к блоку не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Европарламент призвал ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

Напомним, что Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил после саммита НАТО в Вильнюсе, что направит ратификацию заявки Швеции в парламент в октябре.

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Евросоюз Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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