Турция планирует одобрить закон об "иноагентах", - Bloomberg

Власти Турции намерены ввести новый закон против иностранного влияния на вопросы, которые могут навредить национальным интересам. Общество и медиа-группы опасаются, что такой закон используют для подавления инакомыслия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Законодательство, которое в ближайшие дни будет обсуждаться в турецком парламенте, призвано обуздать тех, кто работает против "безопасности государства или его внутренних, или внешних политических интересов" под влиянием или по указанию иностранной страны или организации.

Согласно законопроекту, наказание может составлять до семи лет заключения.

Этот шаг является частью более широкого судебного пакета, предложенного Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Законопроект напоминает закон об иностранных агентах, принятый недавно в Грузии, который вызвал осуждение западных государств и привел к массовым протестам.

Судебные эксперты и журналисты выразили обеспокоенность по поводу двусмысленности и широких формулировок закона. По их словам, политические интересы Турции могут меняться, и власть может использовать эту неопределенность для подавления любой критики в адрес правительства.

Инан Акгун Алп, депутат от главной оппозиционной Республиканской народной партии, сказал, что законопроект подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды".

"Это очень серьезный авторитарный закон. Определение преступления через расплывчатые формулировки открывает путь к наказанию всех оппонентов", - сказал Алп.

Реакция масс-медиа

Десятки медиа-групп обнародовали заявления, в которых выступили против закона об иностранном влиянии и призвали к его отзыву.

"Мы рассматриваем этот законопроект как тревожную угрозу свободе выражения мнений и гражданскому обществу. Нечетко сформулированный законопроект может превратить повседневную журналистскую и общественную деятельность в наказуемые преступления", - заявил вице-президент Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Мустафа Кулели.

В отчете Комитета защиты журналистов за 2023 год Турция заняла 10-е место в мире по условиям заключения журналистов. Хотя за последнее десятилетие она неоднократно занимала первое место.

Усиление прессинга

За последние годы Эрдоган и его правительство ограничили свободу слова в Турции с помощью различных законов. С тех пор, как он занял эту должность десять лет назад, тысячи людей были задержаны либо предстали перед судом по обвинениям в оскорблении президента.

Согласно принятому два года назад закону о "дезинформации", распространение ложной информации о безопасности, общественном порядке или общем благосостоянии Турции, может привести к тюремному заключению сроком до трех лет.

Критики, в частности главная оппозиционная партия, назвали его "законопроектом о цензуре", заявив, что его широкие формулировки дают властям полномочия преследовать любого, кто отклоняется от официального нарратива.