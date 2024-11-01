В Грузии отказались выполнять одно из условий для вступления в ЕС

Власти Грузии не будут выполнять одно из требований для возобновления движения в ЕС. Речь идет об отзыве так называемого закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый канал".

Соответствующее заявление сделал секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Журналисты спросили, будет ли "Грузинская мечта" после выборов отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законом об "иноагентах".

"Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать", - сказал он в ответ.

По его словам, если бы в Грузии не приняли этот закон, то "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч человек".

"И этот закон, и запрет пропаганды (речь идет о законе о запрете "ЛГБТ-пропаганды") были легитимизированы большинством грузинского народа", - заявил Мдинарадзе.