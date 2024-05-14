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Закон об "иноагентах" в Грузии: Британия и США предупреждают о последствиях

Вторник 14 мая 2024 20:57
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Закон об "иноагентах" в Грузии: Британия и США предупреждают о последствиях Архивное фото: Грузии угрожают последствиями из-за закона об "иноагентах" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузию могут ожидать последствия, если в стране вступит в силу закон об "иноагентах". Речь идет о вступлении в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, британского министра по делам Европы Нусрат Гани и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Реакция США

Представитель США заявил, что закон об "иностранных агентах" разрушает партнерство Грузии с США.

Он добавил, что ему было абсолютно понятно, что если закон будет подписан, будут последствия. О'Брайен заявил, что в случае насилия против мирных демонстрантов США рассмотрят финансовые ограничения и ограничения на поездки для подозреваемых в совершении преступлений.

В Белом доме сообщили, что Вашингтон может фундаментально пересмотреть отношения с Грузией в случае окончательного принятия закона об "иноагентах".

Реакция Великобритании

Гани заявила, что Великобритания решительно выступает против вступления в силу закона об "иноагентах" в Грузии.

"Этот законопроект и сопровождающее его организованное запугивание протестующих не соответствуют демократическим ценностям страны-кандидата в НАТО и существенно рискуют подорвать евроатлантические устремления Грузии", - сказала она.

Министр призвала правительство Грузии изменить курс и отменить этот закон.

Президент Грузии наложит вето

Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об "иноагентах".

По словам главы государства, она не допустит принятия закона, поскольку он отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз.

Что предшествовало

Сегодня парламент Грузии проголосовал за скандальный проект об "иноагентах" уже в третьем чтении. Этот нормативно-правовой акт имеет сходство с тем, который принят в РФ.

Часть общества недовольна таким развитием событий и вышла на протест. СМИ писали о стычках митингующих с силовиками.

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