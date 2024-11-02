Туреччина планує ухвалити закон про "іноагентів", - Bloomberg

Влада Туреччини має намір запровадити новий закон проти іноземного впливу на питання, що можуть нашкодити національним інтересам. Суспільство та медіа-групи побоюються, що такий закон використають для придушення інакомислення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Законодавство, яке найближчими днями буде обговорюватися в турецькому парламенті, покликане приборкати тих, хто працює проти "безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів" під впливом або за вказівкою іноземної країни чи організації.

Відповідно до законопроекту, покарання може становити до семи років ув'язнення.

Цей крок є частиною ширшого судового пакету, запропонованого Партією справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана. Законопроект нагадує закон про іноземних агентів, ухвалений нещодавно в Грузії, що викликав засудження західних держав та призвів до масових протестів.

Судові експерти та журналісти висловили занепокоєння з приводу двозначності та широких формулювань закону. За їхніми словами, політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використовувати цю невизначеність для придушення будь-якої критики на адресу уряду.

Інан Акгун Алп, депутат від головної опозиційної Республіканської народної партії, сказав, що законопроект підготує ґрунт для "набагато більш репресивного середовища".

"Це дуже серйозний авторитарний закон. Визначення злочину через розпливчасті формулювання відкриває шлях до покарання всіх опонентів", - сказав Алп.

Реакція мас-медіа

Десятки медіа-груп оприлюднили заяви, в яких виступили проти закону про іноземний вплив і закликали до його відкликання.

"Ми розглядаємо цей законопроект як тривожну загрозу свободі вираження поглядів і громадянському суспільству. Нечітко сформульований законопроект може перетворити повсякденну журналістську та громадську діяльність на карані злочини", - заявив віце-президент Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Мустафа Кулелі.

У звіті Комітету захисту журналістів за 2023 рік Туреччина посіла 10-те місце у світі за умовами ув'язнення журналістів. Хоча за останнє десятиліття вона неодноразово посідала перше місце.

Посилення пресингу

За останні роки Ердоган і його уряд обмежили свободу слова в Туреччині за допомогою різних законів. Відтоді, як він обійняв цю посаду десять років тому, тисячі людей були затримані або постали перед судом за звинуваченнями в образі президента.

Згідно з ухваленим два роки тому законом про "дезінформацію", поширення неправдивої інформації про безпеку, громадський порядок або загальний добробут Туреччини, може призвести до тюремного ув'язнення терміном до трьох років.

Критики, зокрема головна опозиційна партія, назвали його "законопроектом про цензуру", заявивши, що його широкі формулювання дають владі повноваження переслідувати будь-кого, хто відхиляється від офіційного наративу.