Турция может отправить войска в Украину? Эксперт назвала условия

"Если Россия будет продолжать, если Россия скажет, что нанесет удар по этим силам, как только они прибудут, я думаю, что это будет очень сложно. И это все еще возможно, если США скажут, что обеспечат временное решение. Но в конце концов, реалистично, эти силы будут введены только при условии молчаливого обещания поддержки со стороны США и молчаливого одобрения со стороны РФ. Я говорю молчаливого, потому что мы знаем, что россияне никогда не выйдут и не одобрят это публично, но для европейцев важно понимать, что будет определенная временная поддержка со стороны США", - отметила Айдинташбаш.

По ее словам, Анкара имеет большой опыт миссий - от Кореи до Афганистана, прежде всего, в рамках НАТО, но старается избегать риска во время миссий.

"Турция имеет возможности и человеческие ресурсы, чтобы направить несколько тысяч военнослужащих в Украину вдоль границы, вдоль линии конфликта с Россией. Но опять же, она сделает это, как только США возьмут на себя определенное обязательство по защите. Это не обязательно должно быть публичным, определенным типом обязательства США поддерживать эти силы", - добавила эксперт.