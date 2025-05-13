Турция может отправить войска в Украину? Эксперт назвала условия

Турция готова присоединиться к европейскому контингенту, который будет отправлен в Украину, но при ряде условий. Главные - неформальная поддержка США и молчаливое согласие России.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила Асли Айдынташбаш, научный сотрудник Центра Соединенных Штатов и Европы при Институте Брукингса и директор Проекта Турции.
"Если Россия будет продолжать, если Россия скажет, что нанесет удар по этим силам, как только они прибудут, я думаю, что это будет очень сложно. И это все еще возможно, если США скажут, что обеспечат временное решение. Но в конце концов, реалистично, эти силы будут введены только при условии молчаливого обещания поддержки со стороны США и молчаливого одобрения со стороны РФ. Я говорю молчаливого, потому что мы знаем, что россияне никогда не выйдут и не одобрят это публично, но для европейцев важно понимать, что будет определенная временная поддержка со стороны США", - отметила Айдинташбаш.
По ее словам, Анкара имеет большой опыт миссий - от Кореи до Афганистана, прежде всего, в рамках НАТО, но старается избегать риска во время миссий.
"Турция имеет возможности и человеческие ресурсы, чтобы направить несколько тысяч военнослужащих в Украину вдоль границы, вдоль линии конфликта с Россией. Но опять же, она сделает это, как только США возьмут на себя определенное обязательство по защите. Это не обязательно должно быть публичным, определенным типом обязательства США поддерживать эти силы", - добавила эксперт.
Напомним, сейчас по меньшей мере шесть государств (Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одна страна, которая пока не разглашает своего участия) в рамках "коалиции решительных" заявили о готовности направить военный контингент в Украину в случае введения перемирия с Россией.
В начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.
Сегодня стало известно, что США обсуждают с рядом страны развертывания их миротворческого континента в Украине.
В то же время глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.
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