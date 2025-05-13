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США обсуждают размещение войск союзников в Украине, - Келлог

Вторник 13 мая 2025 17:22
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США обсуждают размещение войск союзников в Украине, - Келлог Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки обсуждают с рядом страны развертывания их миротворческого континента в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

За його словами, США насамперед виступають за "всеосяжне припинення вогню". А вже після цього сторони мають обговорювати інші питання - від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії - ред.)", - сказав Келлог.

Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".

"Коалиция решительных" и военный контингент для Украины

Идея "коалиции решительных" относительно возможного размещения военных подразделений в Украине возникла на фоне роста неопределенности вокруг дальнейшей поддержки со стороны США, а также стремления ряда европейских стран укрепить гарантии безопасности для Украины. Первыми о такой инициативе заговорили Великобритания и Франция.

По состоянию на апрель 2025 года по меньшей мере шесть государств - Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одна страна, которая пока не разглашает своего участия - заявили о готовности направить военный контингент в Украину в случае введения перемирия.

Однако стоит заметить, что пока инициатива все еще на стадии разработки. Хотя в начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.

В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.

В то же время глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.

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