Зеленский озвучил два варианта размещения иностранных военных в Украине

Сейчас партнеры обсуждают два сценария размещения военного контингента в Украине. Разница заключается в количестве военных, которые будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Президент подчеркнул, что самая главная гарантия безопасности - это сильная украинская армия. Но также обсуждают две стратегии размещения западных военных в Украине.

Одна из них - большее количество войск, но без "американского бэкстопа", то есть гарантий безопасности от США.

По словам Зеленского, другой подход заключается в привлечении меньшего количества, но с подключением гарантии вроде пятой статьи НАТО.

"Далее есть два направления. Это контингент в серьезном количестве, или это контингент, который в меньшем количестве, показывает присутствие. То есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья. Или вроде пятой статьи (суть которой заключается в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны НАТО, - ред.). Это разные форматы", - пояснил он.

Зеленский также добавил, что президент США Дональд Трамп заверил его в том, что соглашение о недрах является также гарантией безопасности Украины.