Зеленский озвучил два варианта размещения иностранных военных в Украине
Сейчас партнеры обсуждают два сценария размещения военного контингента в Украине. Разница заключается в количестве военных, которые будут отправлены в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Президент подчеркнул, что самая главная гарантия безопасности - это сильная украинская армия. Но также обсуждают две стратегии размещения западных военных в Украине.
Одна из них - большее количество войск, но без "американского бэкстопа", то есть гарантий безопасности от США.
По словам Зеленского, другой подход заключается в привлечении меньшего количества, но с подключением гарантии вроде пятой статьи НАТО.
"Далее есть два направления. Это контингент в серьезном количестве, или это контингент, который в меньшем количестве, показывает присутствие. То есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья. Или вроде пятой статьи (суть которой заключается в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны НАТО, - ред.). Это разные форматы", - пояснил он.
Зеленский также добавил, что президент США Дональд Трамп заверил его в том, что соглашение о недрах является также гарантией безопасности Украины.
Миротворческий контингент для Украины
Сейчас продолжаются переговоры о том, как должен выглядеть процесс сдерживания России во время перемирия и завершения войны. США настаивали, чтобы Европа отправила войска в Украину.
Великобритания и Франция возглавили миротворческие усилия Европы, была создана "коалиция решительных". Ее цель - собрать страны, которые готовы направить военных в Украину и предоставить другую помощь для обеспечения мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны направить в Украину так называемые "силы сдерживания".
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