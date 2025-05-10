"Коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, - Макрон

"Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.

Об этом на заседании "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент РБК-Украина .

По словам французского лидера, поддержка украинской армии сохранится и в дальнейшем, ведь мощная армия - это лучшая гарантия безопасности. Поэтому, как добавил Макрон, союзникам нужно будет обеспечить надлежащее финансирование военной помощи Украине.

"Длительный мир требует действительно международных гарантий безопасности, поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента в соответствии с мартовскими предложениями. Эта работа с партнерами идет ежедневно", - подчеркнул он.

По словам Макрона, возможное 30-дневное перемирие между Украиной и РФ нужно использовать для выполнения всех соответствующих параметров для поддержания такого мира.

"И мы абсолютно к этому готовы, мы взяли на себя это обязательство", - добавил президент Франции.