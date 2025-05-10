"Коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, - Макрон
"Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.
Об этом на заседании "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам французского лидера, поддержка украинской армии сохранится и в дальнейшем, ведь мощная армия - это лучшая гарантия безопасности. Поэтому, как добавил Макрон, союзникам нужно будет обеспечить надлежащее финансирование военной помощи Украине.
"Длительный мир требует действительно международных гарантий безопасности, поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента в соответствии с мартовскими предложениями. Эта работа с партнерами идет ежедневно", - подчеркнул он.
По словам Макрона, возможное 30-дневное перемирие между Украиной и РФ нужно использовать для выполнения всех соответствующих параметров для поддержания такого мира.
"И мы абсолютно к этому готовы, мы взяли на себя это обязательство", - добавил президент Франции.
"Коалиция решительных" и военный контингент для Украины
Инициатива "коалиции решительных" о возможной отправке военного контингента в Украину возникла на фоне растущей неопределенности относительно поддержки США и стремления отдельных европейских стран усилить гарантии безопасности для Украины. Первыми с этой идеей выступили Британия и Франция.
По состоянию на апрель 2025 года, по меньшей мере шесть стран - Британия, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одно неназванное государство - заявили о готовности отправить свои войска в Украину в рамках "коалиции решительных" в случае перемирия.
Сейчас инициатива все еще на стадии разработки. Однако в начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.
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