ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, - Макрон

Киев, Суббота 10 мая 2025 15:37
UA EN RU
"Коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

"Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.

Об этом на заседании "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам французского лидера, поддержка украинской армии сохранится и в дальнейшем, ведь мощная армия - это лучшая гарантия безопасности. Поэтому, как добавил Макрон, союзникам нужно будет обеспечить надлежащее финансирование военной помощи Украине.

"Длительный мир требует действительно международных гарантий безопасности, поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента в соответствии с мартовскими предложениями. Эта работа с партнерами идет ежедневно", - подчеркнул он.

По словам Макрона, возможное 30-дневное перемирие между Украиной и РФ нужно использовать для выполнения всех соответствующих параметров для поддержания такого мира.

"И мы абсолютно к этому готовы, мы взяли на себя это обязательство", - добавил президент Франции.

"Коалиция решительных" и военный контингент для Украины

Инициатива "коалиции решительных" о возможной отправке военного контингента в Украину возникла на фоне растущей неопределенности относительно поддержки США и стремления отдельных европейских стран усилить гарантии безопасности для Украины. Первыми с этой идеей выступили Британия и Франция.

По состоянию на апрель 2025 года, по меньшей мере шесть стран - Британия, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одно неназванное государство - заявили о готовности отправить свои войска в Украину в рамках "коалиции решительных" в случае перемирия.

Сейчас инициатива все еще на стадии разработки. Однако в начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Перемирие России и Украины Война России против Украины
NEWS
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике