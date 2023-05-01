Турция на несколько часов закрывала проход через Босфор: в чем причина

Береговая охрана Турции временно закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за поломки двигателя 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следовал из России в турецкий порт Коджаэли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Сообщается, что решение приостановить судоходство было принято в 18:00 по местному времени. Судно Ilyas Konan было доставлено с помощью буксиров к стоянке Ахыркапы. В 21:20 береговая охрана Турции заявила о возобновлении судоходства через пролив.

Ранее мы писали, что Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы забрать дрон MQ-9 Reaper, сбитый российской авиацией.

Также сообщалось, что российский контейнеровоз, который находится под санкциями, мог войти с военным грузом из Сирии в Черное море через Босфор.

К тому же, летом прошлого года торговое судно, которое находится под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии. Европейская разведка считает, что корабль перевозил военные машины для поддержки войны РФ против Украины.

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