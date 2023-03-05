Российское судно с военным грузом из Сирии зашло в Черное море через Босфор, - СМИ

Российский контейнеровоз, который находится под санкциями, мог войти с военным грузом из Сирии в Черное море через Босфор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участника независимой консалтинговой фирмы по отслеживанию судов Bosphorus Observer Йорука Ишика в Twitter .

"Репатриация военной техники: судно под российским флагом Sparta IV, принадлежащее SC SOUTH LLC, которое находится под санкциями Минфина США, прошло через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Bosphorus Observer, судно гражданское только по названию.

Российские медиа сообщали, что судно приходило в Тартус с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясения, а затем получило новый груз на военно-морской базе России.

NavalNews сообщало, что для прохода через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра, что означает большую загрузку. До входа в Босфор 1 марта судно шло в сопровождении ракетного корвета ВМФ РФ "Стерегущий".

Напомним, что Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ по направлению к Черному морю, однако запрет не распространяется на вспомогательные и торговые суда.

Напомним, СМИ сообщали, что Россия намерена перебросить из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".

К тому же, летом прошлого года торговое судно, которое находится под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии. Европейская разведка считает, что корабль перевозил военные машины для поддержки войны РФ против Украины.

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