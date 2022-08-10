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Росія прочісує увесь світ в пошуках зброї проти України, - Bloomberg

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 12:38
Росія прочісує увесь світ в пошуках зброї проти України, - Bloomberg Фото: Росія прочісує увесь світ в пошуках зброї проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росії доводиться шукати озброєння для продовження війни проти України по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Москві доводиться розраховувати на власні ресурси у той час, коли союзники України допомогають Києву мільярдами, щоб країна могла себе захистити.

Наприклад, для пошуку зброї Росія працювала із Сирією. Ще минулого місяця торгове судно, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії. Європейська розвідка вважає, що корабель перевозив військові машини для підтримки війни.

Згідно з даними анонімних джерел, уряд США вважає, що Росія може використовувати торгові судна для перевезення військових вантажів у Чорне море.

Напруженість між Вірменією та Азербайджаном, яка нещодавно вкотре спалахнула, була спровокована спростованим Москвою повідомленням про те, що Росія перекинула близько 2 тисяч осіб з миротворчого контингенту на війну проти України.

Також у березні США стверджували, що Росія перекинула частину військ в Україну з окупованої Південної Осетії.

Водночас Кремль звертався й до Ірану, аби спробувати купити в країни озброєні безпілотники.

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