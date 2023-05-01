Туреччина на кілька годин закривала прохід через Босфор: у чому причина

Берегова охорона Туреччини тимчасово закрила протоку Босфор для проходу суден через поломку двигуна 94-метрового суховантажного судна Ilyas Konan, який прямував з Росії до турецького порту Коджаелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Повідомляється, що рішення призупинити судноплавство було ухвалено о 18:00 за місцевим часом. Судно Ilyas Konan було доставлено за допомогою буксирів до стоянки Ахиркапи. О 21:20 берегова охорона Туреччини заявила про поновлення судноплавства через протоку.

Раніше ми писали, що Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб забрати дрон MQ-9 Reaper, збитий російською авіацією.

Також повідомлялося, що російський контейнеровоз, який перебуває під санкціями, міг увійти з військовим вантажем із Сирії до Чорного моря через Босфор.

До того ж, влітку минулого року торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху із Сирії. Європейська розвідка вважає, що корабель перевозив військові машини для підтримки війни РФ проти України.

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