Турция не ждет Трампа, но к приезду готовится: возможен визит с Путиным

Кто будет на переговорах

Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

Это фактически было его ответом на ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.

Европейские партнеры предупредили Кремль, что в случае отказа от прекращения огня Россию ждут новые усиленные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного прекращения огня.

Однако вскоре он все же подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции.

Заметим, что Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным лично.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся.

Однако впоследствии Трамп сообщил, что на переговорах Украины и России будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Все что известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.

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