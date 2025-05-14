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Туреччина не чекає Трампа, але до приїзду готується: можливий візит із Путіним

Фото: американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Турецька влада не чекає візиту американського президента Дональда Трампа, однак готується до можливого приїзду. Не виключається, що лідер США може приїхати разом із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлені турецькі чиновники на умовах анонімності заявили, що Туреччина не очікує візиту Трампа в четвер, 15 травня, але не виключає можливості його поїздки найближчими днями, особливо якщо до нього приєднається Путін.

Видання зазначило, що планування поїздок Трампа є приватним. Водночас за словами чиновників, турецька сторона веде відповідну підготовку до його можливого приїзду.

Коментарі самого Трампа також свідчать про те, що його присутність може залежати від того, чи буде Путін присутній.

Хто буде на перемовинах

Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Це фактично було його відповіддю на ультиматум України та Європи щодо припинення вогню.

Європейські партнери попередили Кремль, що у разі відмови від припинення вогню на Росію чекають нові посилені санкції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного припинення вогню.

Однак невдовзі він все ж підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.

Зауважимо, що Зеленський погодився на прямі перемовини з Путіним особисто.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп також розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.

Однак згодом Трамп повідомив, що на перемовинах України та Росії буде присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Все що відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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