Туреччина не чекає Трампа, але до приїзду готується: можливий візит із Путіним

Хто буде на перемовинах

Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Це фактично було його відповіддю на ультиматум України та Європи щодо припинення вогню.

Європейські партнери попередили Кремль, що у разі відмови від припинення вогню на Росію чекають нові посилені санкції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного припинення вогню.

Однак невдовзі він все ж підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.

Зауважимо, що Зеленський погодився на прямі перемовини з Путіним особисто.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп також розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.

Однак згодом Трамп повідомив, що на перемовинах України та Росії буде присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Все що відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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