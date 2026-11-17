Мининфраструктуры начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Такое стратегическое решение приняли на фоне постоянных угроз для столичных мостов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Почему важно начинать подготовку проекта сейчас

17 ноября украинцам рассказали, что глава Мининфраструктуры Николай Калашник провел рабочее совещание насчет строительства тоннеля под Днепром в Киеве.

Он напомнил, что враг не перестает бить по мостам столицы, поэтому необходимо:

создавать альтернативные маршруты;

усиливать стойкость транспортной системы.

Это, по словам чиновника, "стратегическое решение, которое влияет не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику".

"Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", - констатировал Калашник.

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Какая зарубежная компания может "взяться" за этот проект

В Мининфраструктуры напомнили, что вопрос строительства тоннеля под Днепром в Киеве поднял ранее (во время "часа вопросов к правительству") народный депутат Александр Качура.

Тем временем в ходе рабочего совещания чиновники обсудили технологические решения и подготовку проекта вместе с представителями американской компании Robbins.

Сообщается, что она:

специализируется на тоннелепроходческом оборудовании для масштабных инфраструктурных проектов;

готова предоставить необходимое оборудование;

согласна обучать украинских специалистов;

может обеспечить техническое сопровождение.

Рабочее совещание насчет строительства тоннеля под Днепром в Киеве (фото: mininfra.gov.ua)

Что нужно сделать для перехода к строительству

Гражданам рассказали, что для перехода к практической реализации необходимо:

определить маршрут и технические параметры тоннеля;

провести геологические исследования;

подготовить технико-экономическое обоснование.

"Это позволит определить стоимость проекта и календарь реализации - от подготовительных работ до открытия движения", - объяснили в Мининфраструктуры.

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О чем еще шла речь во время рабочего совещания

В рамках совещания присутствующие специалисты обсудили также возможности привлечения финансирования и участие украинских, европейских и американских партнеров:

как в проектировании;

так и в строительстве.

Далее компания Robbins должна представить свои предложения насчет:

необходимых исследований;

оборудования;

партнерства.

В Мининфраструктуре уточнили, что это станет основой:

для дальнейшей технической проработки;

для определения стоимости проекта.

"Работаем над тем, чтобы Киев имел дополнительные надежные маршруты через Днепр", - подытожили в ведомстве.