Тоннель под Днепром в Киеве: Мининфраструктуры очертило первые шаги в подготовке проекта
Мининфраструктуры начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Такое стратегическое решение приняли на фоне постоянных угроз для столичных мостов со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Почему важно начинать подготовку проекта сейчас
17 ноября украинцам рассказали, что глава Мининфраструктуры Николай Калашник провел рабочее совещание насчет строительства тоннеля под Днепром в Киеве.
Он напомнил, что враг не перестает бить по мостам столицы, поэтому необходимо:
- создавать альтернативные маршруты;
- усиливать стойкость транспортной системы.
Это, по словам чиновника, "стратегическое решение, которое влияет не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику".
"Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", - констатировал Калашник.
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Какая зарубежная компания может "взяться" за этот проект
В Мининфраструктуры напомнили, что вопрос строительства тоннеля под Днепром в Киеве поднял ранее (во время "часа вопросов к правительству") народный депутат Александр Качура.
Тем временем в ходе рабочего совещания чиновники обсудили технологические решения и подготовку проекта вместе с представителями американской компании Robbins.
Сообщается, что она:
- специализируется на тоннелепроходческом оборудовании для масштабных инфраструктурных проектов;
- готова предоставить необходимое оборудование;
- согласна обучать украинских специалистов;
- может обеспечить техническое сопровождение.
Рабочее совещание насчет строительства тоннеля под Днепром в Киеве (фото: mininfra.gov.ua)
Что нужно сделать для перехода к строительству
Гражданам рассказали, что для перехода к практической реализации необходимо:
- определить маршрут и технические параметры тоннеля;
- провести геологические исследования;
- подготовить технико-экономическое обоснование.
"Это позволит определить стоимость проекта и календарь реализации - от подготовительных работ до открытия движения", - объяснили в Мининфраструктуры.
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О чем еще шла речь во время рабочего совещания
В рамках совещания присутствующие специалисты обсудили также возможности привлечения финансирования и участие украинских, европейских и американских партнеров:
- как в проектировании;
- так и в строительстве.
Далее компания Robbins должна представить свои предложения насчет:
- необходимых исследований;
- оборудования;
- партнерства.
В Мининфраструктуре уточнили, что это станет основой:
- для дальнейшей технической проработки;
- для определения стоимости проекта.
"Работаем над тем, чтобы Киев имел дополнительные надежные маршруты через Днепр", - подытожили в ведомстве.
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