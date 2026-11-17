В Киеве после ночных российских обстрелов временно перекрыто движение транспорта по Северному и Южному мостам в обоих направлениях. Левый берег столицы парализовали масштабные пробки, также изменена работа метрополитена.

Что происходит с движением транспорта в столице по состоянию на утро, 17 ноября - собрало РБК-Украина в материале.

Перекрытые Северный и Южный мосты.

Мэр столицы обнародовал видео с Северного моста, который ночью вместе с Южным мостом оказались под вражеской атакой.

По словам Виталия Кличко, специалисты обследуют Северный и Южный мосты, чтобы определить степень повреждений сооружений.

"После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам", - сообщил мэр.

По данным КГГА, маршруты общественного транспорта, ранее курсировавшие по Северному и Южному мостам, временно изменены - теперь они направлены в объезд через Подольский мостовой переход.

Изменения в движении метро

В Киевском метрополитене временно приостановлено движение поездов на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Червоний хутір".

Поезда курсируют только подземным участком между станциями "Сырец" - "Выдубичи". О дальнейшем возобновлении движения в подземке сообщат дополнительно.

Пробки на левом берегу

Из-за перекрытия ключевых переправ левый берег Киева сковали огромные пробки - колонны автомобилей стоят в направлении правого берега.

По словам очевидцев, движение затруднено или полностью остановилось на следующих участках: