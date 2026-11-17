Киев в пробках после ночной атаки: что происходит с мостами и метро 17 ноября
В Киеве после ночных российских обстрелов временно перекрыто движение транспорта по Северному и Южному мостам в обоих направлениях. Левый берег столицы парализовали масштабные пробки, также изменена работа метрополитена.
Что происходит с движением транспорта в столице по состоянию на утро, 17 ноября - собрало РБК-Украина в материале.
Перекрытые Северный и Южный мосты.
Мэр столицы обнародовал видео с Северного моста, который ночью вместе с Южным мостом оказались под вражеской атакой.
По словам Виталия Кличко, специалисты обследуют Северный и Южный мосты, чтобы определить степень повреждений сооружений.
"После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам", - сообщил мэр.
По данным КГГА, маршруты общественного транспорта, ранее курсировавшие по Северному и Южному мостам, временно изменены - теперь они направлены в объезд через Подольский мостовой переход.
Изменения в движении метро
В Киевском метрополитене временно приостановлено движение поездов на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Червоний хутір".
Поезда курсируют только подземным участком между станциями "Сырец" - "Выдубичи". О дальнейшем возобновлении движения в подземке сообщат дополнительно.
Пробки на левом берегу
Из-за перекрытия ключевых переправ левый берег Киева сковали огромные пробки - колонны автомобилей стоят в направлении правого берега.
По словам очевидцев, движение затруднено или полностью остановилось на следующих участках:
- На подъездах к переправам: большие пробки образовались на Броварском проспекте в сторону моста Метро, вокруг Южного моста, на Дарницком мосту, а также у моста Патона, где поток машин фактически не двигается.
- Основные магистрали: "стоят" проспект Петра Григоренко, Воскресенский проспект, улицы Миропольская и Братиславская, а также Радужный массив.