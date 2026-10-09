ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Есть ли альтернатива мостам в Киеве: урбанист оценил идеи с понтонами, катерами и тоннелями под Днепром

09:47 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Есть ли альтернатива мостам в Киеве: урбанист оценил идеи с понтонами, катерами и тоннелями под Днепром Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пропускную способность киевских мостов при повреждениях невозможно полноценно заменить никакими альтернативными способами перевозки. Реальным и практическим решением остается усиление защиты переправ и создание дополнительных оперативно-ремонтных бригад.

Об этом заявил глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

Он подробно разобрал популярные альтернативные сценарии сообщения между левым и правым берегами Киева и объяснил, почему большинство из них малоэффективны или невозможны в современных реалиях.

"Самым реалистичным и практичным является усиление защиты киевских мостов и создание дополнительных ремонтных бригад, которые бы быстрее их могли ремонтировать. Потому что пропускную способность киевских мостов заменить нереально", - отмечает урбанист.

Понтонные переправы: медленно и сложно в условиях урбанизации

По его словам, понтонные переправы являются неплохим решением с точки зрения быстрого восстановления (разбомбленную секцию можно оперативно заменить), однако они имеют ряд критических ограничений:

Логистика берегов: сделать переправы там, где они были во время Второй мировой войны (от Левобережной до Лавры), уже невозможно из-за плотной урбанизации берегов. Подходящих мест в Киеве крайне мало и к ним еще нужно достроить подъезды.

Скорость и пропускная способность: Движение по понтонному мосту возможно максимум двумя полосами со скоростью не более 10-15 км/ч. Для сравнения: на киевских мостах скорость составляет 60-80 км/ч с наличием скоростных подъездов.

Речные перевозки: зима, заторы на воде и риски безопасности

Как объясняет Селик, идея запустить речной транспорт сталкивается с несколькими серьезными препятствиями:

Сезонность: В Киеве бывает зима с ледоставом, из-за чего навигация полностью отсутствует с декабря по апрель.

Объемы перевозок: Имеющиеся речные трамвайчики двигаются со скоростью 15-20 км/ч и могут перевезти только до 200 человек, что не покрывает потребности пассажиропотока между берегами. Перевозки по воде также довольно дорогие.

Проблема с катерами: Приобретение подержанных судов в Стамбуле или Лиссабоне упирается в нюанс безопасности. Их сложно довезти по суше из-за габаритов, а путь по воде через Херсонскую область еще и после подрыва Каховской ГЭС делает невозможным проход крупных судов.

Тоннели под Днепром: мифы о "сталинском метро" и новые проекты

Селик объясняет, что разговоры о достройке легендарного "сталинского метро" (глубокого железнодорожного тоннеля) не выдерживают критики с технологической точки зрения:

Технологии прошлого против современных: Современные тоннели прокладываются высокотехнологичными щитами силами 100-200 профессионалов. Восстановление проекта 1938 года требовало бы возвращения к ручному труду тысяч людей. Кроме того, тратить колоссальные ресурсы ради однопутного железнодорожного тоннеля нецелесообразно.

Масштабные автотоннели: Если говорить о серьезных концепциях (вроде идей времен Омельченко-Попова со строительством до 6 больших тоннелей диаметром 12-14 метров с 4 полосами для авто), они существуют только на картинках.

Сроки и цена: Реализация такого проекта с нуля займет от 4 до 6 лет (1-2 года на проектирование, год на заказ туннелепроходческого щита и 2-3 года на бурение). При этом стоимость тоннеля обычно в 3-5 раз выше мостового перехода, а его дальнейшее обслуживание (сложная вентиляция, освещение, уборка и откачка воды) будет обходиться чрезвычайно дорого.

Читайте также: Выдержат ли мосты Киева удары РФ и что будет, если "разрезать" ванты: эксперт оценил риски

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине
Новости
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках