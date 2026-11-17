Мінінфраструктури розпочинає підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Таке стратегічне рішення схвалили на тлі постійних загроз для столичних мостів з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Чому важливо починати підготовку проєкту зараз

17 листопада українцям розповіли, що очільник Мінінфраструктури Микола Калашник провів робочу нараду щодо будівництва тунелю під Дніпром у Києві.

Він нагадав, що ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому необхідно:

створювати альтернативні маршрути;

посилювати стійкість транспортної системи.

Це, за словами посадовця, "стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику".

"Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз", - констатував Калашник.

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Яка закордонна компанія може "взятись" за цей проєкт

У Мінінфраструктури нагадали, що питання будівництва тунелю під Дніпром у Києві порушив раніше (під час "години запитань до уряду") народний депутат Олександр Качура.

Тим часом під час робочої наради посадовці обговорили технологічні рішення та підготовку проєкту разом із представниками американської компанії Robbins.

Повідомляється, що вона:

спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні для масштабних інфраструктурних проєктів;

готова надати необхідне обладнання;

зголосилась навчати українських фахівців;

може забезпечити технічний супровід.

Робоча нарада щодо будівництва тунелю під Дніпром у Києві (фото: mininfra.gov.ua)

Що потрібно зробити для переходу до будівництва

Громадянам розповіли, що для переходу до практичної реалізації необхідно:

визначити маршрут і технічні параметри тунелю;

провести геологічні дослідження;

підготувати техніко-економічне обґрунтування.

"Це дозволить визначити вартість проєкту та календар реалізації - від підготовчих робіт до відкриття руху", - пояснили у Мінінфраструктури.

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Про що ще йшлося під час робочої наради

У межах наради присутні фахівці обговорили також можливості залучення фінансування та участь українських, європейських і американських партнерів:

як у проєктуванні;

так і в будівництві.

Далі компанія Robbins повинна представити свої пропозиції щодо:

необхідних досліджень;

обладнання;

партнерства.

У Мінінфраструктури уточнили, що це стане основою:

для подальшого технічного опрацювання;

для визначення вартості проєкту.

"Працюємо над тим, щоб Київ мав додаткові надійні маршрути через Дніпро", - підсумували у відомстві.