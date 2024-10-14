ТЦК проводят рейды по Украине. Что нельзя делать при встрече с сотрудниками военкоматов

Рейды ТЦК по всей Украине

В Киеве 11 октября ТЦК и полиция устроили рейд после концерта "Океан Эльзы" во Дворце спорта. У мужчин-посетителей проверяли военно-учетные документы. Некоторые отказывались добровольно их предъявлять, поэтому представителям ТЦК пришлось задержать этих граждан.

Видео задержания мужчин мгновенно разлетелось по соцсетям. Позже СМИ сообщали, что некоторым гражданам выписали повестки и их отпустили. Руководство киевского ТЦК заявило, что конфликтов с военкомами во время рейда у Дворца спорта не было, поскольку мужчин задерживали полицейские.

Через некоторое время Вакарчук вышел с обращением к своим фанатам, где поблагодарил за поддержку группы на концерте, при это он был очень сдержан в своих комментариях по поводу действий ТЦК.

В Черкассах 12 октября на концерт стендап-комика Антона Тимошенко также пришли сотрудники ТЦК и полиция. Они проверяли мужчин, обновили ли те военно-учетные данные. Очевидцы распространили видео, где несколько военных просят посетителей показать документы. Но все обошлось без скандалов.

Добавим, что Тимошенко после начала полномасштабной войны активно занимается сбором средств на ВСУ, в частности, устраивает благотворительные аукционы на своих концертах.

В Броварах на выходных работники ТЦК посетили концерт группы "100лица". Произошла стычка с работницей городского культурного центра, которая препятствовала задержанию своего коллеги. По ее словам, он должен был завершить рабочий день, но его забрали ТЦК.

Во Львове 12 октября представители ТЦК посетили гостиницу "Соната". Военнослужащие вроде бы как внезапно ворвались в заведение, чем испугали собравшихся людей. Потом под крики "позор" военнослужащих вывели из зала.

В горнолыжном курорте "Буковель" 13 октября работники ТЦК также проверяли военно-учетные документы у отдыхающих, позже они посетили ресторан в туристическом Яремче и автобазу под Ивано-Франковском. При проверках конфликтов не возникало.

В Харькове ТЦК устроили облаву на концерте киевской хардкор-группы True Tough. Военные забрали у участников группы телефоны и не пускали их менеджеров, потом также задержали и музыкантов "Грунт палає" и "Mordox", все эти группы не выступили на концерте. Задержанным мужчинам выписали повестки.

Также в Харькове военкомы посетили рестораны Че Бар, Лобстер и другие, где проверяли документы у мужчин, некоторых забирали в бусы. В столице представители ТЦК работали возле ресторана Avalon и заведения, расположенного в элитном магазине Goodwine. Также в сети сообщалось, что военнослужащие посетили Kyiv Car Fest, проходивший возле ТРЦ Retroville в Киеве.

Рейд ТЦК в Харькове (скриншот)

В Днепре 11 октября сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией на два часа перекрыли улицу с ресторанами и ночными клубами в центральной части города, чтобы проверить военно-учетные документы и паспорта. Мужчин, отказывавшихся предъявить документы, задерживали.

В Одессе 13 октября работники ТЦК массово проверяли документы в ресторанах на Дерибасовской.

Рейд ТЦК в Днепре (фото: Общественное)

Проверка документов у посетителей ресторанов в Одессе (скриншот/Telegram Сергея Братчука)

Реакция власти и общества на рейды

Ситуацию с рейдами прокомментировал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.

"У нас есть проблема в том, что у нас не кем пополнять военное формирование. Ребята там третий год на войне, они также хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны. Я так понимаю, что фидбек больше идет из-за боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение. А пополнение не поступает", – заявил Федиенко.

Он добавил, что ТЦК своими действиями напомнили о том, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен встать на учет, поскольку это обязанность.

Также на события отреагировала руководительница медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, в частности она возмутилась реакцией мужчин.

"У меня на войне отец, погиб любимый. На войне продолжаю быть я. Соберите свои сопли из моего директа и комментариев, и идите в ТЦК или рекрут-центры защищать свою страну, свой дом, свою семью, маму, жену, детей, собаку, защищать себя", – написала Михайлова.

Добавим, что многие военные поддержали действия ТЦК, поскольку это позволит увеличить темпы мобилизации. А вот мнение гражданских разделилось, есть немало украинцев, которые критикуют в соцсетях манеру работы военкомов.

Что можно и нельзя делать при общении с ТЦК

Напомним, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста должны всегда при себе носить военно-учетные документы и по требованию ТЦК должны их предъявлять. Также граждане должны были обновить свои персональные данные до 16 июля, в противном случае за это предусмотрен штраф в размере 17-25 тыс. грн.

"Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия полиции. Если задержание происходит без законных оснований, это может быть обжаловано в суде. Также они не имеют права без судебного решения заходить в жилье граждан", – ранее объяснял юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

При этом военные не могут изымать документы без согласия гражданина, или заставлять его явиться в ТЦК без надлежащих оснований. Но военные могут вызвать полицию для задержания гражданина, если есть судебное решение или нарушение в виде уклонения от призыва.

Если вас насильно забирают в ТЦК, юрист советует следовать следующим советам: