Что делать, если вас насильно забирают в ТЦК: советы юриста

При проведении мобилизации работники ТЦК имеют право требовать предъявить у военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ. Но они не могут насильно доставлять человека в военкомат.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, что делать мужчинам в таких случаях.

Содержание

Кто и когда имеет законные основания для задержания военнообязанного

Как защитить себя от неправомерных действий представителей ТЦК

Что делать, если вас силой пытаются забрать в ТЦК

Какие юридические нюансы нужно учесть

Кто и когда имеет законные основания для задержания военнообязанного

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать граждан призывного возраста, даже если речь идет об обновлении данных военно-учетных данных.

Если во время проверки документов военкомы обнаружили, что гражданин находится в розыске - ему приходили повестки и он должен быть мобилизован, то они могут вызвать Национальную полицию, которая уполномоченная задерживать людей. Тогда стражи порядка на законном основании могут забрать человека в ТЦК и СП. В других случаях насильно доставлять гражданина в военкомат незаконно.

Как защитить себя от неправомерных действий представителей ТЦК

"Заранее подготовьте документы - имейте при себе копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку или освобождение от призыва", - советует Франчук.

Он также рекомендует обратиться к организациям, которые могут предоставить вам консультации и помощь в случае нарушения ваших прав. А еще - проинструктировать ваших близких, что делать в случае вашего задержания.

"Если у вас есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, оформите это должным образом и храните подтверждающие документы при себе", - подчеркивает юрист.

Как вести себя, если вас силой пытаются забрать в ТЦК

Юрист советует придерживаться следующих правил:

оставайтесь спокойными и не сопротивляйтесь: попытка противиться может привести к ухудшению ситуации и потенциальному насилию

запишите все на видео - это может стать доказательством нарушения ваших прав

запомните имена и должности работников, которые вас забирают. Это может быть важно при дальнейшем обжаловании их действий

позвоните адвокату или свяжитесь с правозащитными организациями

если вас заставляют подписать любые документы, откажитесь делать это без предварительной консультации с адвокатом

Какие юридические нюансы нужно учесть

"Если вы считаете, что ваши права были нарушены, подайте жалобу в суд или соответствующие органы. Привлеките адвоката, чтобы он помог вам составить жалобу и сопровождать процесс", - советует Франчук.

Следует подать заявление в полицию, если вы стали жертвой насильственных действий со стороны работников ТЦК.

Общие рекомендации:

всегда имейте при себе телефон - это поможет вам быстро связаться с адвокатом или записать происходящее

будьте осведомлены о своих правах - знание своих прав поможет вам адекватно реагировать на неправомерные действия

не оставайтесь наедине - пребывание с другими людьми снижает риск неправомерных действий со стороны работников ТЦК

"Если каждый будет соблюдать эти советы и знать свои права, это поможет избежать количество случаев неправомерных действий со стороны работников ТЦК и защитить себя и свои права", - говорит юрист.