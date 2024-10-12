Во Львовском ТЦК сделали заявление на фоне сообщений о рейдах
В сети сообщали о массовых рейдах сотрудников ТЦК по заведениям во Львове и не только. Военные советуют украинцам соблюдать нормы законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского областного ТЦК в Facebook.
Во Львовском областном ТЦК напомнили украинцам, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан. Поэтому военнослужащие ТЦК совместно с полицией проводят уведомления граждан по военному учету.
Как подчеркнули в ТЦК, военные заинтересованы в прозрачности этого процесса, поэтому правоохранители привлечены с целью предупредить и сделать невозможными любые спекуляции или провокации.
"Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК или правоохранителей предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность", - добавили в ТЦК.
Напомним, вчера сеть всколыхнули сообщения о том, что десятки сотрудников ТЦК пришли в Киеве ко Дворцу Спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". После этого в сети стали появляться сообщения о подобных ситуациях в заведениях Львова и других городов.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказал свою позицию по поводу подобных рейдов ТЦК.
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