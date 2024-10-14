ТЦК проводять рейди по Україні. Що не можна робити при зустрічі зі співробітниками військкоматів

Рейди ТЦК по всій Україні

У Києві 11 жовтня ТЦК й поліція влаштували рейд після концерту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту. У чоловіків-відвідувачів перевіряли військово-облікові документи. Дехто відмовлявся добровільно їх пред'являти, тож представникам ТЦК довелося затримати цих громадян.

Відео затримання чоловіків миттєво розлетілись по соцмережах. Пізніше ЗМІ повідомляли, що деяким громадянам виписали повістки та відпустили. Керівництво київського ТЦК заявили, що конфліктів з військкомами під час рейду біля Палацу спорту не було, оскільки чоловіків затримували поліцейські.

Згодом Вакарчук вийшов зі зверненням до своїх фанатів, де подякував за підтримку гурту на концерті, але був дуже стриманий у своїх коментарях щодо дій ТЦК.

У Черкасах 12 жовтня на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка також прийшли працівники ТЦК та поліція. Вони перевіряли чоловіків, чи ті оновили військово-облікові дані. Очевидці поширили відео, де кілька військкомів просять відвідувачів показати документи. Втім, обійшлося без скандалів.

Додамо, що Тимошенко після початку повномасштабної війни активно займається збором коштів на ЗСУ, зокрема влаштовує благодійні аукціони на своїх концертах.

У Броварах на вихідних працівники ТЦК навідались на концерт гурту "100лиця". Відбулася сутичка з працівницею міського культурного центру, яка перешкоджала затриманню свого колеги. За її словами, він мав завершити робочий день, але його забрали ТЦК.

У Львові 12 жовтня представники ТЦК завітали до готелю "Соната". Військкоми начебто раптово увірвалися у заклад, чим налякали присутніх. Після шарпанини під крики "ганьба" військкомів вивели із зали.

В гірськолижному курорті "Буковель" 13 жовтня працівники ТЦК також перевіряли військово-облікові документи у відпочивальників, пізніше вони навідались у ресторан в туристичному Яремчі та на автобазу під Івано-Франківськом. При перевірках конфліктів не виникало.

У Харкові ТЦК влаштували облаву на концерті київського хардкор-гурту True Tough. Військкоми забрали в учасників гурту телефони і не пускали їхніх менеджерів, згодом затримали і музикантів "Грунт палає" та "Mordox", усі ці гурти не виступили на концерті. Затриманим чоловікам виписали повістки.

Також у Харкові військкоми навідались до ресторанів Че Бар, Лобстер та інших, де перевіряли документи у чоловіків, декого забирали у буси. У столиці представники ТЦК працювали біля ресторану Avalon та закладу, розташованому в елітному магазині Goodwine. Також у мережі повідомляли, що військкоми навідались на Kyiv Car Fest, що проходив біля ТРЦ Retroville у Києві.

Рейд ТЦК у Харкові (скриншот)

У Дніпрі 11 жовтня співробітники ТЦК та СП разом із поліцією на дві години перекрили вулицю із закладами громадського харчування та нічними клубами у центральній частині міста, щоб перевірити військово-облікові документи та паспорти. Чоловіків, які відмовлялись пред'явити документи, затримували.

В Одесі 13 жовтня працівники ТЦК масово перевіряли документи у ресторанах на Дерибасівській.

Рейд ТЦК у Дніпрі (фото: Суспільне)

Перевірка документів у відвідувачів ресторанів в Одесі (скриншот/Telegram_Сергія Братчука)

Реакція влади і суспільства на рейди

Ситуацію із рейдами прокоментував член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"У нас є проблема в тому, що в нас немає ким поповнювати військове формування. Хлопці там третій рік на війні, вони також хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів. Я так розумію, що фідбек більший йде через бойових військових командирів, коли вони звертаються та говорять, що потрібно поповнення. А поповнення не надходить", – заявив Федієнко.

Він додав, що ТЦК своїми діями нагадали про те, що кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен стати на облік, оскільки це обов'язок.

Також на події відреагувала керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, зокрема вона обурилась реакцією чоловіків.

"У мене на війні батько, загинув коханий. На війні продовжую бути я. Зберіть свої шмарклі з мого діректу та коментарів, та йдіть в ТЦК або рекрут-центри захищати свою країну, свій дім, свою родину, мати, дружину, дітей, собаку, захищати себе", –написала Михайлова.

Додамо також, що багато військових підтримали дії ТЦК, оскільки це дозволить збільшити темпи мобілізації. А от думка цивільних розділилась, є чимало українців, які у соцмережах критикують манеру роботи військкомів.

Що можна і не можна робити при спілкуванні із ТЦК

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку повинні завжди при собі носити військово-облікові документи і на вимогу ТЦК мають їх пред'являти. Також громадяни повинні були оновити свої персональні дані до 16 липня, інакше за це передбачено штраф у розмірі 17-25 тис. грн.

"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", – раніше пояснював юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

При цьому військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина, або змушувати його з'явитись до ТЦК без належних підстав. Але військкоми можуть викликати поліцію для затримання громадянина, якщо є судове рішення або порушення у вигляді ухилення від призову.

Якщо вас силоміць забирають у ТЦК, юрист радить дотримуватись наступних порад: