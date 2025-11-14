ТЦК не приедет? В Минцифры объяснили, может ли на самом деле "Дія" отслеживать украинцев

Сегодня в Украине есть люди, которые до сих пор не верят в технологический прогресс и волнуются из-за того, что их могут "быстро идентифицировать". При этом "Дія" не "создает" какие-то записи, не отслеживает геолокацию, лишь подтягивает информацию из разных реестров - для удобства пользователя.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала ответственная за "Дію" заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль .

Как "Дія" повышает цифровую грамотность украинцев

"Мы работаем над цифровой грамотностью, это - отдельный трек", - сообщила эксперт.

Она напомнила, что для этого даже есть специальный портал "Дія. Освіта", где содержатся разнообразные сериалы и тренинги, которые "позволяют повышать цифровую грамотность".

"Но действительно есть люди, которые не верят в технологический прогресс. Если сказать мягко, они отказываются даже от идентификационных номеров, чтобы якобы их нельзя было быстро идентифицировать", - поделилась Коваль.

Однако на самом деле, по ее словам, "это только ухудшает для них возможности".

Что известно о работе "Дії" с различными реестрами

Заместитель министра сообщила, что "каждый гражданин есть в реестре".

"Потому что у человека есть паспорт, как минимум, какие-то другие документы. Многие люди думают, что этого нет. И якобы если загрузить "Дію", тогда где-то эти записи создадутся, а не наоборот", - рассказала она.

Между тем в реальности "Дія" только подтягивает для удобства самого человека все то, что уже и так есть - в разных реестрах".

"Дія" создана только для упрощения жизни украинцев. Это - ее основная цель. И чтобы было удобно взаимодействовать с государством", - подчеркнула Коваль.

Почему "Дія" пугает некоторых военнообязанных

Специалист сообщила, что "Дія" не отслеживает геолокацию человека.

"Некоторые военнообязанные боятся устанавливать "Дію", потому что боятся, что за ними приедет ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ТЦК и СП, - Ред.)", - признала заместитель министра.

В то же время она подчеркнула: "Это так не работает".

"У нас нет функционала отслеживания. Это - мифы, которые разгоняются в определенных кругах", - добавила эксперт.

Она отметила, что с такими категориями людей пытаются работать.

"Это - очень трудно. Но мы никого не заставляем пользоваться цифровыми инструментами. Есть всегда какие-то альтернативы", - поделилась Коваль.

Какие услуги можно получить только онлайн

В завершение заместитель министра рассказала о "принципе Digital by first, by default".

"Есть такие вещи, которые в бумаге уже никогда не запустятся. Если люди хотят этим пользоваться, получить какую-то помощь, облегчить себе какую-то процедуру, тогда они или загрузят "Дію", или нет. Это всегда их собственный выбор", - отметила специалист.

Она объяснила, что говоря о таких услугах (которые есть в онлайне и отсутствуют офлайн), стоит упомянуть:

выплату национального кэшбэка;

пуши (оповещения) в "Дія";

подачу заявлений в Международный реестр убытков;

подачу заявлений на получение выплат по Ветеранскому спорту.

"А также еще несколько, которые будут доступны в ближайшее время", - подытожила Коваль.