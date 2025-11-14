ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

ТЦК не приїде? У Мінцифри пояснили, чи може насправді "Дія" відстежувати українців

П'ятниця 14 листопада 2025 15:44
UA EN RU
ТЦК не приїде? У Мінцифри пояснили, чи може насправді "Дія" відстежувати українців У Мінцифри спростували поширені міфи щодо "Дії" (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Сьогодні в Україні є люди, які досі не вірять у технологічний прогрес і хвилюються через те, що їх можуть "швидко ідентифікувати". При цьому "Дія" не "створює" якісь записи, не відслідковує геолокацію, лише підтягує інформацію з різних реєстрів - для зручності користувача.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла відповідальна за "Дію" заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Як "Дія" підвищує цифрову грамотність українців

"Ми працюємо над цифровою грамотністю, це - окремий трек", - повідомила експерт.

Вона нагадала, що для цього навіть є спеціальний портал "Дія. Освіта", де містяться різноманітні серіали й тренінги, які "дозволяють підвищувати цифрову грамотність".

"Але дійсно є люди, які не вірять в технологічний прогрес. Якщо сказати м'яко, вони відмовляються навіть від ідентифікаційних номерів, щоб нібито їх не можна було швидко ідентифікувати", - поділилась Коваль.

Проте насправді, за її словами, "це тільки погіршує для них можливості".

Що відомо про роботу "Дії" з різними реєстрами

Заступниця міністра повідомила, що "кожен громадянин є в реєстрі".

"Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити "Дію", тоді десь ці записи створяться, а не навпаки", - розповіла вона.

Тим часом в реальності "Дія" тільки підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є - у різних реєстрах".

"Дія" створена лише для спрощення життя українців. Це - її основна мета. І щоб було зручно взаємодіяти з державою", - наголосила Коваль.

Чому "Дія" лякає декого з військовозобов'язаних

Спеціаліст повідомила, що "Дія" не відслідковує геолокацію людини.

"Деякі військовозобов'язані бояться встановлювати "Дію", бо бояться, що за ними приїде ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП, - Ред.)", - визнала заступниця міністра.

Водночас вона наголосила: "Це так не працює".

"У нас немає функціоналу відстеження. Це - міфи, які розганяються в певних колах", - додала експерт.

Вона зауважила, що з такими категоріями людей намагаються працювати.

"Це - дуже важко. Але ми нікого не змушуємо користуватися цифровими інструментами. Є завжди якісь альтернативи", - поділилась Коваль.

Які послуги можна отримати лише онлайн

Насамкінець заступниця міністра розповіла про "принцип Digital by first, by default".

"Є такі речі, які в папері вже ніколи не запустяться. Якщо люди хочуть цим користуватися, отримати якусь допомогу, полегшити собі якусь процедуру, тоді вони або завантажать "Дію", або ні. Це завжди їхній власний вибір", - зазначила фахівець.

Вона пояснила, що говорячи про такі послуги (які є в онлайні та відсутні офлайн), варто згадати:

  • виплату національного кешбеку;
  • пуші (сповіщення) в "Дії";
  • подачу заяв у Міжнародний реєстр збитків;
  • подачу заяв на отримання виплат по Ветеранському спорту.

"А також ще кілька, які будуть доступні у найближчий час", - підсумувала Коваль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у "Дії" розширюють реєстр збитків, завданих РФ в Україні.

Крім того, ми пояснювали, чи будуть в "Дії" військово-облікові документи й чи може вона стати обов'язковою для всіх українців.

Читайте також, що таке "Дія.Картка", хто може її відкрити та як користуватись послугою.

