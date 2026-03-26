Без ТЦК и полигонов. Как теперь будут учить национальному сопротивлению в вузах

В Украине вводят новую программу подготовки навыков национального сопротивления, которая заменит старую модель военной подготовки в университетах. Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала 25 марта.
О том, как будет работать обновленная дисциплина и станет ли она обязательной, в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.
Главное:
Новая система фокусируется на получении практических навыков, необходимых гражданскому в условиях войны. По словам заместителя министра, речь идет о домедицинской помощи, безопасности, понимании принципов обороны и современных технологиях, а не об устаревшей "строевой подготовке".
Дисциплина "Основы национального сопротивления" станет обязательной для всех соискателей высшего и профессионального предвысшего образования, независимо от пола. Однако закон предусматривает индивидуальные подходы:
Николай Трофименко четко подчеркивает, что изучение этой дисциплины не означает поступление на военную службу. Процесс будет происходить сугубо в рамках образовательной программы и не влечет за собой:
Типовую программу курса МОН будет утверждать совместно с Министерством обороны, чтобы обеспечить учебным заведениям четкие границы преподавания.
По состоянию на март 2026 года теоретический компонент базовой общевойсковой подготовки (БОВП) изучают более 71 тысячи студентов. Среди них - около 3 тысяч девушек, которые присоединились к обучению добровольно. На сегодня теоретический курс уже завершили 47 тысяч соискателей в 230 вузах, а остальные заведения планируют закончить преподавание до мая 2026 года.
Напомним, в среду, 25 марта, Верховная Рада приняла закон о подготовке украинцев к национальному сопротивлению. Он предусматривает новый предмет в школах и вузах, обновление курса "Защита Украины" и практические тренировки, в частности стрельбы, с учетом исключений для отдельных категорий.
