Без ТЦК и полигонов. Как теперь будут учить национальному сопротивлению в вузах

Главное: ВР проголосовала за новую программу подготовки навыков национального сопротивления в университетах на замену старой военной подготовке.

в университетах на замену старой военной подготовке. Дисциплина является обязательной для парней и девушек, но учитывает состояние здоровья и религиозные убеждения.

но учитывает состояние здоровья и религиозные убеждения. Обучение не предусматривает статус военнообязанного, присягу или медицинский осмотр в ТЦК.

статус военнообязанного, присягу или медицинский осмотр в ТЦК. Акцент делается на домедицинской помощи и навыках безопасности гражданского населения.

Подготовка для всех: формат и навыки

Новая система фокусируется на получении практических навыков, необходимых гражданскому в условиях войны. По словам заместителя министра, речь идет о домедицинской помощи, безопасности, понимании принципов обороны и современных технологиях, а не об устаревшей "строевой подготовке".

Дисциплина "Основы национального сопротивления" станет обязательной для всех соискателей высшего и профессионального предвысшего образования, независимо от пола. Однако закон предусматривает индивидуальные подходы:

для студентов с особыми образовательными потребностями разработают отдельные траектории;

лица, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, смогут освоить курс по альтернативной программе.

Чего не предусматривает обучение

Николай Трофименко четко подчеркивает, что изучение этой дисциплины не означает поступление на военную службу. Процесс будет происходить сугубо в рамках образовательной программы и не влечет за собой:

принятие военной присяги или получения военно-учетной специальности;

прохождения медицинского осмотра (ВВК);

визитов в ТЦК и СП;

выездов на военные полигоны или приобретения статуса военнообязанного.

Типовую программу курса МОН будет утверждать совместно с Министерством обороны, чтобы обеспечить учебным заведениям четкие границы преподавания.

Статистика подготовки

По состоянию на март 2026 года теоретический компонент базовой общевойсковой подготовки (БОВП) изучают более 71 тысячи студентов. Среди них - около 3 тысяч девушек, которые присоединились к обучению добровольно. На сегодня теоретический курс уже завершили 47 тысяч соискателей в 230 вузах, а остальные заведения планируют закончить преподавание до мая 2026 года.