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Новый школьный предмет: что такое "нацсопротивление" и кто будет его преподавать детям

Вторник 15 июля 2025 17:17
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Новый школьный предмет: что такое "нацсопротивление" и кто будет его преподавать детям Фото: Изучение предмета "Защита Украины" (Луцкий ОТЦК)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты. С нового учебного года школьники и студенты будут изучать обновленные курсы: "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления".

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Что будут изучать школьники

Ученики 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины", который в 2024 году существенно обновили. Теоретические занятия дополнили интенсивными практическими тренингами, которые проходят в специализированных центрах раз в месяц.

В программу входят:

  • домедицинская помощь;
  • управление дронами;
  • кибербезопасность;
  • противодействие дезинформации;
  • действия в чрезвычайных ситуациях;
  • основы выживания.

МОН увеличило количество часов на предмет до 2 в неделю. К преподаванию привлекают ветеранов с боевым опытом - даже без педагогического образования. До конца года планируется развернуть 2200 учебных центров по всей стране.

Что изменится для студентов

Для молодежи в возрасте 18-25 лет - студентов университетов, колледжей и слушателей ПТУ - вводят новую дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет обязательной со второго года обучения и заменит старый курс БЗВП (подготовка бойца), который предусматривал принятие военной присяги.

Программа включает 5 модулей - 3 теоретических и 2 практических, в частности:

  • тактическая медицина;
  • основы цифровой безопасности;
  • теоретическая огневая подготовка;
  • ориентирование на местности;
  • поведение в кризисных ситуациях.

Также предусмотрен адаптированный курс для студентов, которые по религиозным причинам не могут брать в руки оружие - им усилят блок домедицинской помощи и кризисной готовности.

Это не о мобилизации

Министерство образования отмечает, что курс не имеет целью мобилизовать студентов, а лишь готовит их к потенциальным угрозам. Мобилизационный возраст в Украине остается неизменным - с 25 лет, добровольная служба возможна с 18-ти.

При подготовке материала были использованы следующие источники: информация Министерства образования и науки Украины, портал "Відомо", карточка законопроекта 13347.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Обучение будут проходить и мужчины, и женщины - как добровольно, так и в рамках образовательных программ. Подготовка будет проходить в специальных центрах с участием ветеранов. Центры смогут использовать государственное имущество и огнестрельное оружие для обучения.

Также РБК-Украина писало, что в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления". Как пояснил министр образования Оксен Лисовой, это не военная подготовка, а базовые знания по безопасности, ориентации, домедицинской помощи и цифровым угрозам. Полигоны обустроены комфортно, чтобы привлечь молодежь. Курс станет обязательным с 1 сентября 2025 года, если законопроект №13347 примет Рада.

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