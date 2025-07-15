Новый школьный предмет: что такое "нацсопротивление" и кто будет его преподавать детям
В Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты. С нового учебного года школьники и студенты будут изучать обновленные курсы: "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления".
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Что будут изучать школьники
Ученики 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины", который в 2024 году существенно обновили. Теоретические занятия дополнили интенсивными практическими тренингами, которые проходят в специализированных центрах раз в месяц.
В программу входят:
- домедицинская помощь;
- управление дронами;
- кибербезопасность;
- противодействие дезинформации;
- действия в чрезвычайных ситуациях;
- основы выживания.
МОН увеличило количество часов на предмет до 2 в неделю. К преподаванию привлекают ветеранов с боевым опытом - даже без педагогического образования. До конца года планируется развернуть 2200 учебных центров по всей стране.
Что изменится для студентов
Для молодежи в возрасте 18-25 лет - студентов университетов, колледжей и слушателей ПТУ - вводят новую дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет обязательной со второго года обучения и заменит старый курс БЗВП (подготовка бойца), который предусматривал принятие военной присяги.
Программа включает 5 модулей - 3 теоретических и 2 практических, в частности:
- тактическая медицина;
- основы цифровой безопасности;
- теоретическая огневая подготовка;
- ориентирование на местности;
- поведение в кризисных ситуациях.
Также предусмотрен адаптированный курс для студентов, которые по религиозным причинам не могут брать в руки оружие - им усилят блок домедицинской помощи и кризисной готовности.
Это не о мобилизации
Министерство образования отмечает, что курс не имеет целью мобилизовать студентов, а лишь готовит их к потенциальным угрозам. Мобилизационный возраст в Украине остается неизменным - с 25 лет, добровольная служба возможна с 18-ти.
При подготовке материала были использованы следующие источники: информация Министерства образования и науки Украины, портал "Відомо", карточка законопроекта 13347.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Обучение будут проходить и мужчины, и женщины - как добровольно, так и в рамках образовательных программ. Подготовка будет проходить в специальных центрах с участием ветеранов. Центры смогут использовать государственное имущество и огнестрельное оружие для обучения.
Также РБК-Украина писало, что в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления". Как пояснил министр образования Оксен Лисовой, это не военная подготовка, а базовые знания по безопасности, ориентации, домедицинской помощи и цифровым угрозам. Полигоны обустроены комфортно, чтобы привлечь молодежь. Курс станет обязательным с 1 сентября 2025 года, если законопроект №13347 примет Рада.
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