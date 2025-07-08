Для студентов создали "4-звездочные" полигоны для прохождения БЗВП, - Лесной
В одной из областей Украины уже есть полигоны на которых студенты смогут пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового в эфире "Радио Хартия".
"Есть области в которых созданы уже полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она является достаточно безопасной и готова принимать молодежь со всей Украины. Они открыты уже сейчас, они уже работают", - рассказал Лисовой.
Он добавил, что полигоны имеют условия "4-звездочного хостела", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".
БОВП для студентов
В июне 2024-го Кабинет министров утвердил Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских.
Как сообщало Министерство обороны Украины, обязательная БОВП для студентов должна начаться уже в сентябре текущего года. В то же время женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно.
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