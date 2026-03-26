Без ТЦК і полігонів. Як тепер навчатимуть національному спротиву у вишах

В Україні запроваджують нову програму підготовки навичок національного спротиву, яка замінить стару модель військового вишколу в університетах. Відповідний законопроєкт Верховна Рада підтримала 25 березня.
Про те, як працюватиме оновлена дисципліна та чи стане вона обов'язковою, в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.
Головне:
Нова система фокусується на здобутті практичних навичок, необхідних цивільній людині в умовах війни. За словами заступника міністра, йдеться про домедичну допомогу, безпеку, розуміння принципів оборони та сучасні технології, а не про застарілу "стройову підготовку".
Дисципліна "Основи національного спротиву" стане обов'язковою для всіх здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, незалежно від статі. Проте закон передбачає індивідуальні підходи:
Микола Трофименко чітко наголошує, що вивчення цієї дисципліни не означає вступ на військову службу. Процес відбуватиметься суто в межах освітньої програми і не тягне за собою:
Типову програму курсу МОН затверджуватиме спільно з Міністерством оборони, щоб забезпечити закладам освіти чіткі межі викладання.
Станом на березень 2026 року теоретичний компонент базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вивчають понад 71 тисяча студентів. Серед них - близько 3 тисяч дівчат, які долучилися до навчання добровільно. На сьогодні теоретичний курс уже завершили 47 тисяч здобувачів у 230 вишах, а решта закладів планують закінчити викладання до травня 2026 року.
Нагадаємо, у середу, 25 березня, Верховна Рада ухвалила закон про підготовку українців до національного спротиву. Він передбачає новий предмет у школах і вишах, оновлення курсу "Захист України" та практичні тренування, зокрема стрільби, із врахуванням винятків для окремих категорій.
РБК-Україна також розповідало, хто буде викладати цей предмет.