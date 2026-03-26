Без ТЦК і полігонів. Як тепер навчатимуть національному спротиву у вишах

Головне: ВР проголосувала за нову програму підготовки навичок національного спротиву в університетах на заміну старій військовій підготовці.

в університетах на заміну старій військовій підготовці. Дисципліна є обов'язковою для хлопців та дівчат, але враховує стан здоров'я та релігійні переконання.

але враховує стан здоров'я та релігійні переконання. Навчання не передбачає статус військовозобов'язаного, присягу чи медичний огляд у ТЦК.

статус військовозобов'язаного, присягу чи медичний огляд у ТЦК. Акцент робиться на домедичній допомозі та безпекових навичках цивільного населення.

Підготовка для всіх: формат та навички

Нова система фокусується на здобутті практичних навичок, необхідних цивільній людині в умовах війни. За словами заступника міністра, йдеться про домедичну допомогу, безпеку, розуміння принципів оборони та сучасні технології, а не про застарілу "стройову підготовку".

Дисципліна "Основи національного спротиву" стане обов'язковою для всіх здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, незалежно від статі. Проте закон передбачає індивідуальні підходи:

для студентів з особливими освітніми потребами розроблять окремі траєкторії;

розроблять окремі траєкторії; особи, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, зможуть опанувати курс за альтернативною програмою.

Чого не передбачає навчання

Микола Трофименко чітко наголошує, що вивчення цієї дисципліни не означає вступ на військову службу. Процес відбуватиметься суто в межах освітньої програми і не тягне за собою:

складання військової присяги чи отримання військово-облікової спеціальності;

проходження медичного огляду (ВЛК);

візитів до ТЦК та СП;

виїздів на військові полігони чи набуття статусу військовозобов'язаного.

Типову програму курсу МОН затверджуватиме спільно з Міністерством оборони, щоб забезпечити закладам освіти чіткі межі викладання.

Статистика підготовки

Станом на березень 2026 року теоретичний компонент базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вивчають понад 71 тисяча студентів. Серед них - близько 3 тисяч дівчат, які долучилися до навчання добровільно. На сьогодні теоретичний курс уже завершили 47 тисяч здобувачів у 230 вишах, а решта закладів планують закінчити викладання до травня 2026 року.